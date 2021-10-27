【裝修攻略@iM網欄】化妝定大裝？ 預算不足別大裝？

不少戶主表示，因大部分金錢都花了在首期，所以流動資金很緊絀。這是很正常的。然而，預算越緊絀，中伏機會也就越高，因為好的裝修公司是不會以低於市場價接生意的，正如戶主自己也不會沒原因地以低於市場價20%應徵同樣工作。

有些戶主可能對「先駛未來錢」感到不習慣，但其實，他們絕大多數買樓時都會做按揭，也就是「問銀行借錢」。同是「住」的花費，為什麼樓可以慢慢供，裝修卻不可以呢？歸根究底都是自己的信念作怪。

想一想，再努力格價壓價，也不過便宜兩萬元左右。但戶主一旦在選公司上中了伏，則很可能要賠上大大多於此數的金錢損失，同時亦失去大大提升你未來十多年居住質素的黃金機會。如果多花兩三萬，能夠令你安枕無憂和大大提升工程效益，這是否比「格到最便宜」更加明智呢？

而如果戶主預算真的不足，那其實可以暫且不做大裝修，改為「化妝」，住個兩三年，待「彈藥充足」才全屋大裝修，這亦是明智的做法。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！