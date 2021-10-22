  • 18°C
香港時間 : 20211022日 (五) 08:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】留意「自費項目估價」 「裝修」要花多少錢？

名人薈萃 08:00 2021/10/22

分享：

「裝修」要花多少錢？

 

有戶主愛問別人「裝修花了多少錢」，回覆不一很難獲得準確答案。比如戶主甲（400呎）的裝修費如下：

 

報價單（裝修師傅收）：20萬

造全屋櫃12個（設計公司收）：10萬

電器及傢俬（部分已有、部分另購）：8萬

自費項目（例如窗（搭棚）、門、磚）：10萬

換水錶至單位水管：5萬

全屋配置（例如廚具、擺設）：2萬

其他額外收費（例如鋼筋生銹、換石油氣管和其他改位）：2萬

 

對方應該答20萬，還是57萬呢？

 

不少戶主誤會「報價單就是裝修費的大部分」，又或者以為工程費加上報價單上的「自費項目估價」，就是裝修項目的全部支出。事實上，那可能只是所有開支的一半！由於裝設公司並沒有資格和能力替戶主做預算（它們的角色和專業是為工程報價）。所以，戶主必須懂得做預算，想好如何分配自己的資金。

 

市面上，即使是很專業的裝設公司，也慣性地嚴重低估戶主的「自費項目」。戶主要明白，做預算絕對是戶主自己的責任。

 

某次，一位戶主向我訴苦，說他簽了一張50萬元的報價單，事後方知原來這50有很多項目都不包。我細問下，原來他打算花60萬裝修他500呎的單位，這原本是很充裕的，但戶主不懂得計算自費項目，到中期才發現10萬是遠遠不夠購買所有自費項目，和覆蓋可能出現的額外。

 

戶主小看做預算的重要性，大概是因為覺得「反正應花總得花，而且相差也有限」。然而，按我們的經驗，沒有做預算工作的戶主，最終支出跟實際花費，相差超過十萬，一點也不罕見。不少戶主在裝修後期，會因資金不足虎頭蛇尾，後悔前期花了不合理的錢買了昂貴的意大利磚等（舉例）。有做好預算的戶主，審視過裝修總開支後，發現原來不同公司裝修費的差距在比例上其實不大，才決定選用收費貴一點，惟質素更有保證的裝設公司。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】裝修時，記得要考慮未來十年的需要
2021/10/15
【裝修攻略@iM網欄】裝修時，記得要考慮未來十年的需要
【裝修攻略@iM網欄】俾左錢，卻達唔到好效果？
2021/10/04
【裝修攻略@iM網欄】俾左錢，卻達唔到好效果？
【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色
2021/09/17
【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色
【裝修攻略@iM網欄】找不同公司裝修，戶主角色也不同
2021/09/15
【裝修攻略@iM網欄】找不同公司裝修，戶主角色也不同
【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？
2021/09/15
【裝修攻略@iM網欄】小測試！戶主應否事事「打爛沙盆問到篤」？
估價 石油氣 石油 廚具 設計 工程

上一篇文章

【各友國行@iM網欄】帖木兒的輝煌不再 – 烏茲別克

下一篇文章

【騰訊700】傳騰訊籌備成立F1遊戲工作室 開發元宇宙作品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向
【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向