【裝修攻略@iM網欄】留意「自費項目估價」 「裝修」要花多少錢？

「裝修」要花多少錢？

有戶主愛問別人「裝修花了多少錢」，回覆不一很難獲得準確答案。比如戶主甲（400呎）的裝修費如下：

報價單（裝修師傅收）：20萬

造全屋櫃12個（設計公司收）：10萬

電器及傢俬（部分已有、部分另購）：8萬

自費項目（例如窗（搭棚）、門、磚）：10萬

換水錶至單位水管：5萬

全屋配置（例如廚具、擺設）：2萬

其他額外收費（例如鋼筋生銹、換石油氣管和其他改位）：2萬

對方應該答20萬，還是57萬呢？

不少戶主誤會「報價單就是裝修費的大部分」，又或者以為工程費加上報價單上的「自費項目估價」，就是裝修項目的全部支出。事實上，那可能只是所有開支的一半！由於裝設公司並沒有資格和能力替戶主做預算（它們的角色和專業是為工程報價）。所以，戶主必須懂得做預算，想好如何分配自己的資金。

市面上，即使是很專業的裝設公司，也慣性地嚴重低估戶主的「自費項目」。戶主要明白，做預算絕對是戶主自己的責任。

某次，一位戶主向我訴苦，說他簽了一張50萬元的報價單，事後方知原來這50萬有很多項目都不包。我細問下，原來他打算花60萬裝修他500呎的單位，這原本是很充裕的，但戶主不懂得計算自費項目，到中期才發現10萬是遠遠不夠購買所有自費項目，和覆蓋可能出現的額外。

戶主小看做預算的重要性，大概是因為覺得「反正應花總得花，而且相差也有限」。然而，按我們的經驗，沒有做預算工作的戶主，最終支出跟實際花費，相差超過十萬，一點也不罕見。不少戶主在裝修後期，會因資金不足虎頭蛇尾，後悔前期花了不合理的錢買了昂貴的意大利磚等（舉例）。有做好預算的戶主，審視過裝修總開支後，發現原來不同公司裝修費的差距在比例上其實不大，才決定選用收費貴一點，惟質素更有保證的裝設公司。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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