▲ 【香港經濟】金管局：貸款增長回復至疫前水平 資產質素續處健康水平

金管局向立法會呈交財委會簡報文件。文件顯示，香港銀行業資產質素繼續維持在健康水平，截至6月底止特定分類貸款比率回落至0.86%，較今年第一季下跌3個基點，且遠低於99年的7.43%高峰值。

低息環境持續，零售銀行香港業務淨息差在上半年收窄至不足1厘，由2020年上半年的1.37厘，降至今年上半年的0.98厘，反映香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌，導致以HIBOR為基準的資產收益率受壓。

貸款增長回復至疫情前水平

另一方面，今年首8個月整體貸款增長增長4.6%，以年率計則升6.9%，較2019年的6.7%增長更高，同時高於2018年的4.4%升幅。

疫情期間的支援措施方面，截至8月底止，涉及企業客戶的銀行信貸援助個案共7.6萬宗，涉資8,700億元；個人客戶則涉4.3萬宗及510億元。

失業貸款批出逾2.9萬宗申請 平均貸款約6.9萬元

其中，中小企百分百擔保特惠貸款已批出逾4.22萬宗，涉資約700億元。俗稱「失業貸款」的百分百擔保個人特惠貸款計劃則批出超過2.91萬宗申請，涉資約20億元，平均每宗貸款額約6.9萬元。

快速支付系統「轉數快」用量持續增長，由推出至9月底止，共錄得907萬個帳戶登記，按年增加47%，相當於新增290萬個帳戶登記。9月平均每日處理74.1萬宗、相當於52億元的港元即時交易，分別按年升74%及16%。

此外，就引入多於一間個人信貸資料服務機構，金管局期望可以盡快落實相關安排。有關招標程序已經完成，5月已邀請3間入標機構進入下階段，預期新系統在2022年底投入服務。

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