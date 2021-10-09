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【VR拍攝】Canon推出VR拍攝系統鏡頭　將於今年底發售　

科技 14:00 2021/10/09

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佳能（Canon）日前宣佈即將推出全新的EOS VR系統，並且發佈「雙魚眼鏡頭」。

佳能（Canon）日前宣佈即將推出全新的EOS VR系統，助用戶簡化現時的VR 製作步驟。並且發佈「雙魚眼鏡頭」，允許用戶將鏡頭安裝至相機後，直接拍攝VR影片，新鏡頭以及新系統將於今年12月底發售。據香港官網顯示，該RF 5.2mm f/2.8L雙魚眼鏡頭的建議零售價為18,680元。

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透過該EOS VR系統，只需使用一部相機的單一CMOS影像感應器即可進行拍攝，取代以往需要以雙機拍攝所需步驟。據Canon官網描述，全新RF 5.2mm f/2.8L雙魚眼鏡頭造型較比以往不同，鏡頭兩個平列的魚眼鏡頭相隔約60mm，配備專用RF鏡頭，能透過兩支鏡頭間的視差產生3D 180度VR影像。

該鏡頭最高可達到8K（8,192 x 4,096）的解析度，由於魚眼鏡頭的設計，最高可支持190度的角度拍攝。不過須注意的事，由於性能上的限制，用家只可將該款鏡頭安裝至EOS R5無反相機使用。

在軟件方面，Canon除了對應提供免費的Camera Connect App與EOS Utility連線控制外，還會提供將需要付費訂閱的佳能 EOS VR Utility以及Adobe Premiere Pro的EOS VR專用Plug-in。

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責任編輯﹕黃顯晴

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