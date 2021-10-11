【人工智能】AI如何助旅業增5成利潤？ 　初創Hotelmize：業界更關注創新

OTA（online travel agency ，線上旅遊代理）改變旅遊業，愈來愈多人以不同網上服務預訂酒店機票，不同服務供應商如何突出自己服務？初創Hotelmize聯合創始人Dor Krubiner受訪時表示，過去十多年以來旅遊業競爭愈來愈劇烈：

對於旅客來說，不同公司間的差異點愈來愈少，透過不同的OTA都可以訂購同一間酒店房間。

他認為，新的旅遊科技應用，可以改善業界運作、盈利能力以至客房體驗。

監察酒店房間價格波動

Hotelmize針對業界提供B2B企業方案，4年半前成立，主打酒店價格AI預測和收益最佳化，他笑言，視自己為「協助旅遊業的FinTech」，而非又一間網上預訂平台。

酒店房間價格隨多種因素波動，具資本市場工作經驗的Dor指出，價格走勢波動與股票期貨運作有相似，換言之，藉助AI交易模型，酒店房間預訂亦可以買賣套利。經過早期研發階段後，其平台已運用這理論基礎，協助需要預訂酒店房間的旅遊代理，提高盈利能力。

▲ Hotelmize平台可監察酒店房價波動，協助盈利最佳化。（受訪者提供圖片）

他介紹其「預訂最佳化方案」。舉例一個旅遊代理，已有一名旅客以1100美元預訂酒店房間，旅遊代理的盈利來自售價與向酒店訂購房間的價差，若成本為1000美元，則賺取100美元。Hotelmize系統會在顧客預訂後，開始監察同款房間的價格走勢，透過預測技術，在價格跌至可見最低水平時，自動取消原有預訂再重新下預訂，換言之，旅遊代理的盈利空間可以擴闊。他強調，實際數據看，客戶採用此方案後，利潤水平可以增加3成甚至5成。他解釋，該方案以抽成的形式提供，「所以我們會很積極地提高AI表現。」他續指，該企亦研發相關技術，同時可讓旅業機構加強與顧客互動。

Hotelmize的總部位於以色列，全球現擁有約70個全球客戶，當中包括大型旅遊代理，酒店公司等。該企去年完成B輛融資，獲得阿里巴巴創業者基金等參與，現於歐洲、南美開設3個銷售辦事處。該企積極打算於香港設立團隊，伺機進軍中國等市場，惟計劃因疫情延後，「這仍是我們的目標，現亦有透過經銷商測試市場。」

Dor Krubiner表示，疫情前旅遊業界持續擴張，忙於增加產品與市場，惟疫情卻突然讓他們重新認知，盈利能力不單是指提高銷售，因此他們對改善基本面的技術方案更感興趣。據他觀察，過去數個月開始，真正目睹全球旅業的復蘇跡象，該企收入今年以來亦已錄得數倍增幅。他續指，從近月部分國家開放邊境，旅遊機票預訂急增，加上人們想回歸正常生活的心態，他對旅遊業的前景頗為樂觀。

記者：周俊霖

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