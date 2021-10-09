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【疫市向上】香港成最強跨境網購市場 PayPal奇招致勝

理財智慧 11:38 2021/10/09

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疫情之下，市民被迫留在家中而大大減少外出購物的機會，正因如此， 網上購物成為新常態。據政府統計處的報告，本港市民使用網上購物服務的比率由2018年的35.8%上升至2020年的43.1%。可見網購服務影響了市民的購物習慣。網上購物除了有利一眾商家，支付服務商亦成「贏家」，自疫情爆發後，PayPal香港用戶有顯著增幅，截至2020年底超過94萬，年增長高達22%。本刊專訪PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳，他分享網上購物於香港快速冒起的原因，以及PayPal在疫情期間的致勝法。

【特別安排】渣打香港馬拉松於10月24日復辦 選手起跑後可除口罩、開賽72小時內接受檢測 【下一頁

PayPal是著名電子支付供應商，為全球的使用者提供數碼及流動支付產品和服務，而香港版PayPal則在2008年11月正式推出。其全方位支付解決方案，專門協助各類型業務規模的商戶接收多管道收款，包括來自商戶網站、流動裝置、應用程式和實體店的款項支付。與此同時，亦能幫助個人和企業用戶在任何地點、任何時間、使用任何設備都能管理資金。目前，全球超過4.03億消費者與商戶有使用PayPal，而其支付平台則遍及全球200多個國家和地區，支援使用者接收100多種貨幣付款，56種貨幣兌現，以及在PayPal帳戶中持有25種不同貨幣的餘額。

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PayPal今年公布《2021無國界商務報告》（2021 Borderless Commerce Report），報告指出香港是去年跨境網購普及率和購買能力是全球最強的市場，年度電子商務營業額達75.9億美元，增長18.6%，由此可見網上購物已成大趨勢，而此舉無疑帶動活躍用戶的升幅。PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳認為，疫情絕對是令網購及電子支付升幅顯著的主因，「疫情期間香港實施了嚴謹的防疫措施，市民有更多時間留在家中，進一步推動網上消費，令電子支付在香港的普及程度進一步提升，再加上疫情大大加速了無接觸及無現金付款方式的普及，令電子錢包在香港得以迅速發展。」除了疫情之外，傅孟瑳認為政府推出電子消費券，無形中推動了市民使用電子支付，「雖然電子消費券主要聚焦於香港，但當市民發現電子支付可以購買各種貨物時，某程度上也會帶動消費者用電子支付以及網上購物的意慾，從而增加其認受性。」他認為，此新消費模式對於PayPal來說絕對是一件好事。

 

*內容節錄自728期《iMoney》Focus。

 

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責任編輯：羅浩濂

疫情 營業額 PayPal 香港 網上購物 電子支付

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