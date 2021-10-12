【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬

自從2008年爆發金融海嘯，美國聯儲局推行量寬貨幣政策後，過去十多年香港息率一直處於極低水平。倘若退休人士倚靠銀行定存收息過活，肯定很快食清老本，不能安枕無憂。

即使有足夠資金認購10年期企業債券，每年息率亦不過2厘多，只能抵銷通脹。若然為了高息，認購內地房地產商發行的債券，一旦遇上違約，更是血本無歸。若把資金投入股市，過去十多年，內地和本地股市有波幅，無升幅，能夠賺到3厘至4厘的股息已很幸運。

過往退休人士手持千萬元資產，當中若700萬元是自住樓，餘下300萬元屬流動資產，即使每年賺到4厘回報，一年只得12萬元，即每月只得1萬元可用，實在很難做到「退而不憂」。幸好過去10年，特區政府透過按揭證券公司，先後推出安老按揭和終身年金計劃，又放寬長者生活津貼的申請資格，令擁有千萬元資產的長者可以自製長糧，每月收取到固定收入，金額可以高達4萬元。

以一對65歲夫婦為例，倘若二人不打算留下遺產，便可以善用手上的千萬元資產去自製長糧。首先，700萬元的自住樓可以用作申請安老按揭，每月可以收到18,130元（以固定利率計算，以浮動利率計算則收到15,400元）。餘下300萬元流動資產，應盡量購買終身年金，但又要避免失去申請長者生活津貼的資格。

留意長津資產及入息上限

現時普通長津的資產上限約55萬元，高額長津約24萬元（明年中將調高至與普通長津一致），自住樓和終身年金不計入資產，因此千萬身家亦符合申請資格。值得注意是安老按揭所得的年金不計算在每月入息上限15,620元之內，但終身年金則會計算，故此要適度購買終身年金，以免收入超過入息上限。

筆者上理財班時設計了一些例子，供手上約有千萬元資產的65歲退休夫婦作為參考。若然申請安老按揭，認購240萬元終身年金，餘下50多萬元認購股票、銀債或其他投資產品，再加上普通長津（每人每月2,845元），每月收入可以達到38,000多元。若然認購270萬元終身年金，只餘下20多萬元認購其他投資產品，連同高額長津（每人每月3,815元），每月收入更高達4.1萬元（見附表）。

除了長津外，65歲以上長者每年還可以獲發2,000元醫療券，享用「兩元任搭」乘車優惠，政府亦不時派糖，多派一個月長津和提供其他長者福利。

因此，一對夫婦勤奮工作幾十年，只需要供滿一層約700萬元的自住樓，以及儲起300萬元退休金，再加上政府的福利，每月的收入有4.1萬元，是現時香港二人家庭入息中位數（約2萬元）兩倍有多，又不用交租，實在是可以做到「退而不憂」。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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責任編輯：陳詠妍