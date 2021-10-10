【山地悠遊人生@iM網欄】野生動物園 動物大遷徙（下）

動物大遷徙（下）

圖1

其實99%的非洲人從沒見過大象、獅子、老虎， 這些動物在國家野生動物保護區， 遠離市區，門票昂貴。去非洲看野生動物的旅客有兩種；一種是從下飛機到離開，都沒有看到真正的非洲，旅客眼中只有野生動物和穿著傳統服裝表演的馬賽人。這些旅客不計較金錢，到哪裡都是坐小型飛機進出。去非洲看動物絕不便宜，住5星級旅館或帳篷每人、每天約 $500-6000美元不等。

圖2， 3

另一種是背包遊，有些甚至不去看野生動物，因為根本不可能自己在肯尼亞和坦桑尼亞的野生動物保護區內自由走動，自駕也完全不可行，都需要由經驗豐富的導遊帶領下進行Safari行程！這些背包客就算去看野生動物，也是參加散客團，旅行社把散客轉賣給一些廉價旅遊公司，他們把全國的散客集中起來，通常是6-16人一團，約每人每天$120-300美元，視乎住宿等級，最便宜的團大多在野生動物園門外紮營露宿。再高級一點，就是住宿在野生動物保護區附近的廉價木屋或帳篷，白天開越野車或麵包車進入國家公園看動物。

圖 4， 5

包四驅車的價格是每天US$180-250美元，可容納四人，住宿、導遊小費、門票另計。制訂行程時，住宿是最難決定的一環，價格高低會跟入住的酒店等級直接成正比，選擇太多，價格差距很大。一開始先自己查資料做功課，上網看過很多遊記、功略， 再把主要幾個想去的地方告訴旅行社，經過多次的討論、報價， 確認包含甚麼細節。問了可能有10家不同的旅行社，可以說是龍蛇混雜， 有口碑的高端旅行社大多數是國際公司，運營老闆通常是外國人，他們的報價會比當地的旅遊公司貴幾倍，但是他們的安排比較周到，回覆很快，而且付訂金時，通常直接匯款到國外的分公司而不是非洲，感覺比較安心一些。有些好幾天才回覆一次電郵，有個嫁到坦桑尼亞的香港女人， 她的公司報價居然是當地旅行社的三倍。

圖6

經過TripAdvisor一番搜索， 最終敲定 Gosheni Safaris，年輕的老闆Peter是坦桑尼亞人， 他有自己的車隊、一家四星級帳篷酒店。 12天11晚的Safari行程， 首3天在肯亞馬賽馬拉看大遷徙，再到坦桑尼亞賽倫蓋提。 2人一車， 包司機兼導遊、入園費、所有的餐點、 車上的飲用水、帳篷、酒店、3晚賽倫蓋蒂四季遊獵原墅酒店住宿，兩人自成一團，每人的費用為＄5100美金， 不包司機的小費。問題來了，先要匯款50％才能預訂酒店， 經過商量後，我先匯款30％， 當我到銀行匯款去非洲時，銀行再三詢問：小姐， 你肯定嗎? 其實直到看在肯尼亞機場等候的司機， 我才肯定的。

Video

坦尚尼亞有不少國家野生動物園，除了最大的塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）， 還有被列為聯合國世界文化遺產，面積達二百六十平方公里的恩戈羅恩戈羅保護區（Ngorongoro Crater），動物長居於此，不遷徙，大部分大型動物都可以看到，還有個鹼性湖，聚集了許多紅鶴。

Video, 圖 7， 8

位於坦桑尼亞北部，安靜的塔蘭吉雷國家公園 (Tarangire National Park)，以大象遷徙、觀鳥而聞名，園內大象數量全坦桑尼亞最多。乾季時，一次可以看到 300 頭大象在河床尋找水源，大象用鼻子深入河床底吸水，找不到水源的大象會被大自然吞噬，嚮導告訴我們，這個野生動物園的大象數量太多， 沒有足夠的食物和水源，每年甚至要射殺一些年老的大象來維持平衡。

圖9， 10

咖啡園

吉力馬札羅是坦桑尼亞最大的咖啡產區，咖啡樹都種植在海拔1300-2000千米。當晚在咖啡園內住宿，咖啡園派一位導賞員帶我們參觀整個栽培過程；詳細地介紹種植、清洗、篩選、分類、包裝、儲存等工序。

圖11

PS:

會吸人血的蒼蠅你見過嗎？ 在非洲，有一種可怕的蒼蠅，叫做舌蠅，又被稱作「采采蠅、翠翠蠅、螫螫蠅」， 只要被它叮咬，就會立刻陷入昏睡，需要很長的時間才會清醒，如果體質弱或患有其它疾病， 很容易直接被舌蠅“咬死”。但蠅最討厭藍色，因而不願接近藍色的門窗、帳幔。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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