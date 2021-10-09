【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥選舉 租車到城鎮拉票

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【一家四口 離家出走】馬漪楠：日本的新能源革命
旅遊業仍未復甦，穆罕默德為着生活甚麼工作也要做，
今日接獲有客租車，須到城外工作，
而這次協助的參選團租用了7架車輛，到不同的地方張貼海報、
穆罕默德說，這兩星期不能回沙漠了，所以，他帶埋行李箱出發，
這幾天的工作性質差不多，車隊每日出發到別的城市派發單張、
因他在外工作關係，所以穆罕默德會每日發平安訊息給我，
穆罕默德無奈說，這份工作實際並不好幹，沒有辧法的情況下，
疫苗接種
記得幾過星期前，穆罕默德剛從醫院完成疫苗接種，我好怪奇，
因為，摩洛哥非常重視旅遊業發展，希望給予旅客的信心，
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作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子