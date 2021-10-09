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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥選舉 租車到城鎮拉票

名人薈萃 09:26 2021/10/09

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旅遊業仍未復甦，穆罕默德為着生活甚麼工作也要做，不能坐以待斃。

今日接獲有客租車，須到城外工作，這次是協助一個參選團隊到各城鎮拉票，因為今年是摩洛哥選舉年，不同參選團隊各出奇謀。

而這次協助的參選團租用了7架車輛，到不同的地方張貼海報、派發單張等。

穆罕默德說，這兩星期不能回沙漠了，所以，他帶埋行李箱出發，這次的工作是包食包住，我笑說，最緊要不是貼錢打工。

這幾天的工作性質差不多，車隊每日出發到別的城市派發單張、拉票，訪問及錄影等，工作完畢回到宿舍已近晚上九時。

因他在外工作關係，所以穆罕默德會每日發平安訊息給我，有些時候，他將當天的訪問短片也給我看看，可惜我不明白參選者的說話 （阿拉伯語），他解釋說，參選的人經常說如何幫助市民，如何解決問題等等；不過，實際最後當選後，甚麼也沒有做！

穆罕默德無奈說，這份工作實際並不好幹，沒有辧法的情況下，好過留在沙漠甚麼也沒有得做。

 

疫苗接種

記得幾過星期前，穆罕默德剛從醫院完成疫苗接種，我好怪奇，因為他們一直不相信這個病毒存在，他口中經常說是經濟陰謀論；就算今年初摩洛哥政府已有疫苗接種計劃，他們從沒有打算接種意思，今次事出突然，原來政府立法規定，所有從事旅遊業者必須接種疫苗，否則不能繼續工作，若被警察截查而未能出示疫苗針咭，將被罰款扣留。

因為，摩洛哥非常重視旅遊業發展，希望給予旅客的信心，盡快恢復經濟，要求旅遊從業員接種疫苗。

 

 

Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆 （https://www.facebook.com/applemoroccolife/

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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