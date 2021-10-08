【缺煤缺電】大摩料內地或放寬煤炭進口 惟澳洲煤不在放寬範圍

大摩發表報告，指近期外媒報道中國在事隔一年後開始釋放倉庫的澳洲煤，數量達到100萬噸，該行指，預計政府將在冬季放寬港口的進口管制，但並不會放鬆對澳洲的煤炭管制。

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該行預期，內地主要進口來源將為印尼、俄羅斯及蒙古，以上三國均是今年中國對澳洲煤炭的最大替代來源。現時進入內地的澳洲貨物已幾乎需要1年才可以清關，同時沒有更多煤炭從澳洲運輸到中國。

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