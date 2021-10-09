【電子消費券情報】第二期電子消費券 各大商場優惠大放送

第二期電子消費券將於10月1日發放，於7月4日至7月17日完成電子登記的市民，若選用Tap & Go、Alipay HK或WeChat Pay HK，10月1日便可收到3000元電子消費券，有效期至今年12月。如選用八達通的市民，10月1日只會收到2000元電子消費券，餘下的1000元需在2022年2月28日或之前，累積消費4000元後方可領取。為吸引市民消費，各大型商場均推出不同的優惠。今期《理財智慧》整理各大商場的消費券優惠，務求協助各位讀者把優惠賺到盡。

新城市廣場推2600元商戶購物消費券回贈

新城市廣場將於10月1日至11月30日期間推出「電子消費券加倍賞」，讓市民最高可獲2,600港元購物消費券回贈，分別為於場內消費滿3,000元可獲600元、消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券，以及消費滿20,000元可獲1,200元的禮券。商戶購物消費券可當作現金使用，並涵蓋超過110個商戶。

「電子消費券加倍賞」換領詳情

日期： 10月1日至11月30日(逢星期五、六、日及公眾假期)

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃

荷里活廣場消費滿1,200元可換200元商戶優惠券

荷里活廣場推「繽紛消費賞 」，由10月1日至12月27日，逢星期五、六、日及公眾假期，將派發總值超過400萬港元優惠券。於推廣期內，憑即日消費滿1,200元或120VIC積分，即有機會換領荷里活廣場「50港元指定商戶購物優惠券」3張及「50港元指定商戶美食優惠券」1張 ，4張優惠券總值200港元，數量有限，先到先得，換完即止。

「繽紛消費賞」換領詳情

日期：10月1日至12月27日(逢星期五、六、日及公眾假期)

時間：下午1時至晚上9時 (或至當日換完即止)

地點：一樓換領處 (近馬莎百貨)

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*內容節錄自728期《iMoney》Focus。

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責任編輯：羅浩濂