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【短期兼職】海洋公園水上樂園請兼職清潔員 時薪70元 工作期至12月31日

理財智慧 11:16 2021/10/09

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海洋公園水上樂園請兼職清潔員，時薪70元，負責洗碗及樓面清潔，需中三程度學歷，工作時間為上午9時至下午8時，每天工作 8 - 10 小時，每週工作3天至4天，輪班，輪休，工作期由即日至 31/12/2021。

 

詳情如下：

    點擊圖片放大
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申請須知 :求職者可傳真(25530777)或電郵(maxine.ls.mak@oceanpark.com.hk)履歷表給海洋公園。如要索取收集個人資料聲明, 請與麥小姐(39232846)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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