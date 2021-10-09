【玄人‧峰語@iM網欄】運氣的好壞不應著眼當下的一切

上期提到，世交交接，全世界帶來近年前所未見的變革， 我們好像生活在一個既熟悉又陌生的世界。很多朋友都問我， 在玄學角度，我們可以做什麼?之前我提過，九運屬火， 象數屬變革、科技、文化、戰亂，因此人們自然想到如要發展事業， 都會從這幾個大範疇著眼，因此網上交易、KOL、新能淡汽車…. .等產業大行其道。問題是，是否每個人都適合去做這些行業? 又或者，如果每個人都一窩蜂去做，市場又是否承受得了? 因此，如果人們問我他在九運適合做什麼行業， 我仍是會針對他的命格去給意見。

然而，很多人已選了自己適合自已的行業及崗位，卻發展不如意， 是否因為算命不準?又或者是選錯了行業? 其實，選中了工種只是第一步，但有些客觀環境， 我們是不可逆轉的，因此命運也要配合客觀形勢，這正時天時、 地利、人和缺一不可。舉例而言，一個行運的商人， 本身在天寒地凍的地方賣羽絨衣，當然是生意不愁， 但如果搬到熱帶地方去做此門生意，結果也不用多說了。很多時候， 我們選對了工種，但這個人浮於事的社會，會面對不同的人事、 資源錯配等問題，因而影響了個人的際遇。因此， 當我們陷入所謂的不如意時，要看清本質， 不要太受客觀條件影響情緒。

記得有一位朋友，當年我跟他批算這幾年算是好運之年， 工作也應順利，殊不知兩年前給調到自己不太喜歡的崗位(有如庶務 二課)，感覺像被投閒置散。後來，公司大改組， 他前身工作的崗位要被裁員，回想起之前的調職，是幫他避過一劫。 又如另一好友，本身是一家會計師樓的高級核數師， 因辦公室政治而被裁，後來因緣際會下自己搞了一間會計師樓， 到現在還搞得不錯。因此，我們有時看好與壞， 不能只看當下的事情，當將時間點放長一點看，才看到事物的結果。 事實上，我看過不少命例，所有在好運時發生的所謂壞時， 很多時間是救你一命的；反觀差運時行所遇的好事， 很多時候是催命符。因此，我不時跟客人說，遇上壞事情不打緊， 往往是給你的歷練，去應付將來更多的機遇。

另外，曾有朋友問，如果個人遇上交運時， 可以做什麼去避過動盪的際遇? 其實，很多人都太在意「有為」地去避開一些所謂的壞事， 但換個角度來看，有時候刻意的「無為」，反而更能避過很多問題。 「無為」不是什麼都不做，而是避免著力於一些解不開的結上， 有時間，愈是去解，愈解反而愈緊，這個時候， 最後就是著力於無關痛癢的嗜好、運動、娛樂上， 不旦可以轉移視線，而且避開作重要決定，反而是一種更好的安排。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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