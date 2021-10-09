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【玄人‧峰語@iM網欄】運氣的好壞不應著眼當下的一切

名人薈萃 10:00 2021/10/09

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上期提到，世交交接，全世界帶來近年前所未見的變革，我們好像生活在一個既熟悉又陌生的世界。很多朋友都問我，在玄學角度，我們可以做什麼?之前我提過，九運屬火，象數屬變革、科技、文化、戰亂，因此人們自然想到如要發展事業，都會從這幾個大範疇著眼，因此網上交易、KOL、新能淡汽車…..等產業大行其道。問題是，是否每個人都適合去做這些行業? 又或者，如果每個人都一窩蜂去做，市場又是否承受得了? 因此，如果人們問我他在九運適合做什麼行業，我仍是會針對他的命格去給意見。

然而，很多人已選了自己適合自已的行業及崗位，卻發展不如意，是否因為算命不準?又或者是選錯了行業? 其實，選中了工種只是第一步，但有些客觀環境，我們是不可逆轉的，因此命運也要配合客觀形勢，這正時天時、地利、人和缺一不可。舉例而言，一個行運的商人，本身在天寒地凍的地方賣羽絨衣，當然是生意不愁，但如果搬到熱帶地方去做此門生意，結果也不用多說了。很多時候，我們選對了工種，但這個人浮於事的社會，會面對不同的人事、資源錯配等問題，因而影響了個人的際遇。因此，當我們陷入所謂的不如意時，要看清本質，不要太受客觀條件影響情緒。

 

記得有一位朋友，當年我跟他批算這幾年算是好運之年，工作也應順利，殊不知兩年前給調到自己不太喜歡的崗位(有如庶務二課)，感覺像被投閒置散。後來，公司大改組，他前身工作的崗位要被裁員，回想起之前的調職，是幫他避過一劫。又如另一好友，本身是一家會計師樓的高級核數師，因辦公室政治而被裁，後來因緣際會下自己搞了一間會計師樓，到現在還搞得不錯。因此，我們有時看好與壞，不能只看當下的事情，當將時間點放長一點看，才看到事物的結果。事實上，我看過不少命例，所有在好運時發生的所謂壞時，很多時間是救你一命的；反觀差運時行所遇的好事，很多時候是催命符。因此，我不時跟客人說，遇上壞事情不打緊，往往是給你的歷練，去應付將來更多的機遇。

 

另外，曾有朋友問，如果個人遇上交運時，可以做什麼去避過動盪的際遇? 其實，很多人都太在意「有為」地去避開一些所謂的壞事，但換個角度來看，有時候刻意的「無為」，反而更能避過很多問題。「無為」不是什麼都不做，而是避免著力於一些解不開的結上，有時間，愈是去解，愈解反而愈緊，這個時候，最後就是著力於無關痛癢的嗜好、運動、娛樂上，不旦可以轉移視線，而且避開作重要決定，反而是一種更好的安排。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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