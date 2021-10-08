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【監管風暴】外賣平台迫商家「二選一」被罰 美團指誠懇接受處罰

股樓投資 19:10 2021/10/08

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美團 （03690） 回應內地市場監督管理總局的行政處罰，表示將「誠懇接受」，堅決按照行政處罰決定書及行政指導書的指示，全面深入自查整改，杜絕過去出現二選一的情況。公司又指將引以為鑑，未來將依法合規經營，維護公平競爭秩序，落實社會責任，為國家經濟高質量發展多作貢獻。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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市場監督管理總局早前公布針對美團在內地境內網絡餐飲外賣平台作出「二選一」的壟斷行為，決定作出行政處罰，需要全額退款獨家合作保證金12.9億元人民幣，同時按2020年境內銷售額的3%作出罰款，涉及金額34.4億元人民幣。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 美團－W（03690） 外賣 壟斷 餐飲

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