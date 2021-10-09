【Adobe軟件】Photoshop Elements、Premiere Elements 2022　AI加持新功能一覽

▲ 在Photoshop Elements 2022中，加入了大量由Adobe Sensei AI加持下的新功能如一鍵式濾鏡，讓用戶可從藝術作品或流行藝術風格效果，應用到他們的圖片上，然後調整效果。

Adobe日前宣佈，為圖片編輯軟件Photoshop Elements及影片編輯軟件推出Premiere Elements 2022版本，希望以更簡單的編輯工具，使普通用戶更容易操作。當中包括新增的一鍵式濾鏡、圖像變形、以及寵物圖像的調整等。

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在Photoshop Elements 2022中，加入了大量由Adobe Sensei AI加持下的新功能如一鍵式濾鏡，讓用戶可從藝術作品或流行藝術風格效果，應用到他們的圖片上，然後調整效果。

而在Live Photo效果中，可為照片添加雪花、心形和閃光等移動元素，將照片轉成MP4格式影片，以便用戶於在社交媒體上分享或在節日中當賀卡使用。另有圖像變形﹑支援GIF播放﹑自動軟件更新等功能更新。

至於Adobe Premiere Elements 2022中，Adobe就添加了一項新功能，可以為社交媒體App調整影片比例，同時在影片重新構圖時，將影片中最重要的元素保留在前面和中間。動態標題和背景也可用於非水平視頻。也同樣支援GIF播放﹑有自動軟件更新等。

而以上兩個軟件的新版本中，同樣增加照片引導式編輯功能更新，方便用戶處理「毛孩」的毛髮﹑眼睛細節，或者智能刪除寵物頸圈等。

據悉，Adobe Photoshop Elements 2022 及 Adobe Premiere Elements 2022 定價為100美元（約780港元），舊版升级費用則為80美元（約623港元）。若一同入手兩款軟件則為150美元（約1,167港元），一同將舊版升級則是120美元（約934港元）。

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責任編輯﹕黃顯晴