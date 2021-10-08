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【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0

名人薈萃 21:05 2021/10/08

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近期韓劇《魷魚遊戲》大熱，很多人以日劇《今際之國的闖關者》與之比較，我個人覺得兩套都不錯，但還是較為喜歡前者，主要原因是我更傾向韓國演員的演技，總覺得日本人表情浮誇，另外男神孔劉在《魷魚遊戲》的客串亦叫人眼前一亮，令少女心瞬間爆發。提起韓國，不得不提同樣在香港掀起訂位熱潮的新派韓國食府Hansik Goo；來自韓國的米芝蓮兩星大廚姜珉求於2020年在香港開設他在韓國以外的首間餐廳，在短短一年間爆紅，由細舖搬大舖，於今年8月在中環The Wellington大廈重新開業。我對Hansik Goo 1.0的印象不錯，對2.0當然躍躍欲試。正所謂出外靠朋友，終於在朋友幫助下讓我有機會再訪這間一位難求的餐廳。

 

就如傳統韓食一樣，餐前小吃的陣容鼎盛：首先以一碗「粥」來暖一暖胃，當中加入芫荽、鮑魚及魚子醬，以鯷魚及蜆熬製的湯底煮成，味道固然鮮美，吃下去亦有種窩心的感覺；然後便是三款供皇室享用的茶點：以當歸及蝦磨成粉末再壓製而成的精緻糕餅、醬油慢煮牛肉乾，及加入了紫菜的炸牛蒡，為韓食之旅揭開序幕。

 

韓式刺身拼盤，由高至低，分別是：鯖魚泡菜、生韓牛片配韓國梨、韓式辣醬魷魚紫菜，以及大醬青梅鰤魚醃菜，各具特色，但款款都非常美味。

 

這道菜的靈感來自韓國宮廷料理「饅頭」，用新鮮本地椰菜包裹蝦肉及略帶甜味的油漬番茄，配以蜜糖豆及杞子，上菜時加入以本地海味熬製的韓國白豆湯，濃郁鮮甜。

 

這道魚的菜式堪稱一絕，把海鱸魚輕輕煎香，將豆腐及醃製兩年的泡菜釀入其中，魚肉滑不溜口，底部的脆肉瓜爽口形成對比，芥末濃汁味道獨特，是整晚最令人驚艷的菜式。

 

一直深受食客歡迎的人參雞意大利飯亦換上新裝，其靈感分別來自韓國人參雞湯及韓式炸雞，以本地農場鷄腿肉、胸肉及蘑菇慕絲製作雞卷，外面以一層薄薄的脆皮包裹，最後淋上蘑菇汁，配上每口盡是香濃人參鷄汁的煙韌意大利飯，不愧為鎮店之寶。

 

我們怕「唔夠喉」，便追加了韓式海鮮煎餅，蠻簡單的，就是蝦肉、醃洋蔥、香蔥及豉油的配搭，毫不花巧，卻有種踏實的美味。

主菜是韓牛二重奏：用上矜貴的A++韓牛，以鮮嫩多汁的烤里脊肉配合口感鬆軟的醬油醃牛肋骨肉餅，一旁是清涼的韓式拌麥麵，加上慢煮豬腩肉及其他配菜，十分滿足。

 

第一道甜品的主角是「桃」，以蜜桃製成雪葩，注入蘿蔔泡菜汁，每一啖都吃到粒粒桃肉，還有一點泰式的香草風味夾雜其中，味道酸甜有趣。

 

第二道甜品是韓國米酒雪糕配黑蒜蛋白餅，底部有白色芝士粉末，好味！

 

餐後美點有醃漬黑菠蘿及芝麻韓式壓餅，味道特別，可惜不是我杯茶。

 

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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