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【中港通關】美國商會質疑港清零政策削弱金融中心地位　「游說港府如對牛彈琴」

股市 18:58 2021/10/08

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【中港通關】美國商會質疑港清零政策削弱金融中心地位　「游說港府如對牛彈琴」

港府積極爭取與中國恢復通關，並力爭「清零」，但本地零確診再度斷纜，新增1宗本地源頭不明的確診個案。香港美國商會（AmCham）會長早泰娜（Tara Joseph）質疑，港府堅持「清零」的政策如斷絕與外國的連繫，嚴格的出入境限制大大阻礙吸引人才及業務經營，恐會削弱香港作為國際金融中心的地位。

早泰娜接受《彭博》訪問時表示，過去以不同方式向港府表達相關疑慮，但一直未得到回應，感覺游說港府的過程有如「對牛彈琴」，近日索性停止以書信表達訴求。她續指，即使主要的企業未至於撤出香港，但企業在嚴格的檢疫限制下經營十分困難。

行政長官林鄭月娥日前宣讀新一份施政報告時表明，恢復中港連繫比恢復國際業務及全球旅遊更重要，深信集中在中港恢復通關的方向，更加有利國際企業。

早泰娜稱，對外資企業而言，與海外地區恢復連接的問題上再次令人失望，質疑香港作為東、西方的橋樑角色是否被貶低、而且不再受到重視。

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