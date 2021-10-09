【ESG】3M香港今年內實行彈性工作模式　員工自行決定工作地點

▲ 3M香港總經理​​​​​​​鍾漢斌認為，最重要是公司內部已建立信任員工的文化。（3M香港提供圖片）

新冠肺炎疫情爆發後，不少企業改變工作模式。疫情穩定後，員工是否仍需要固定到辦公室工作，是不少管理層仍在考量的議題之一。3M香港將會在今年內實行更具彈性的工作模式Work Your Way，又是否值得其他企業參考？

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員工按工作崗位 可申合適方式

自2016年起，3M香港已引入彈性工作安排。然而，3M香港總經理鍾漢斌透露，當時的情況比較簡單，例如只是提前上班、延後下班。後來逐步加強彈性，可提出特別的工作調動、半天工作等。自疫情後，3M香港藉過往的經驗，更進一步配合科技，可以更順利連接公司網絡，過渡至遠程工作模式。

鍾漢斌認為，最重要是公司內部已建立信任員工的文化，當同事有需要時，便可以申請在家工作（WFH）。跟隨3M環球政策，3M香港亦將會於今年實行Work Your Way，惟現時仍在研究本港的實行細節，例如個別部門的安排、本地法例等。

正式實施後，員工可以按照自己的工作崗位、個人及家庭需要，可向上司申請適合的工作方式，例如是以在辦公室為主、以遠程工作為主，抑或是混合工作模式。

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記者：葉泳珊