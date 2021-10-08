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【美股焦點】魷魚游戲大受歡迎　摩通重申對Netflix增持評級

股樓投資 20:03 2021/10/08

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Netflix（NFLX）劇集《魷魚游戲》大受歡迎，摩根大通分析師 Doug Anmuth 就重申對其「增持」評級，指Netflix第四季有更多豐富的內容，有助平台用戶增長。

Doug Anmuth 在周四（7日）的一份報告中重申了對 Netflix股票的「增持」評級以及至2022 年12月的目標價格為705美元。分析師認為，《魷魚游戲》意外地大受歡迎，目前投資者對平台第三和第四季用戶增長可能過於保守，他引述Apptopia的數據指出，Netflix在亞太地區的9月下載量按年增22%，認為《魷魚游戲》可以幫助進一步打開平台滲透率較低的亞太地區。

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另外，他亦指出平台在第四季的內容非常豐富，隨著熱門劇集《獵魔士》 （The Witcher）、《艾蜜莉在巴黎》 （Emily in Paris）、《紙房子》 (Money Heist)、《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）新一季的上映。加上備受關注的《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）、《紅色通緝令》（Red Notice）和《不可饒恕》（The Unforgivable ）上映，將推動訂閱人數增長。Doug Anmuth 續稱「我們相信第四季度應該是Netflix 有史以來內容最強大的季度。」

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責任編輯：黃苑筠

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