【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電  從大停電看新元運能源世代

近日中國多個省市出現停電，進而要求限電限產，部分工廠更無奈宣布限電停工近一周，網絡新聞可見到停電對市民生活影響固然巨大，經濟的損失更是不容忽視。就連高盛首席中國經濟專輝團隊亦表報告，指出由於中國近期在高能耗行業大規模限電減產，加劇經濟下滑的壓力，而將第三季GDP按季增長由原先預期的1.3% 降至無增長。

實際上停電或能源問題亦不單止在國內發生，美國德州今年2月中也因為極端天氣而出現大規模停電，高峰時期近450萬家庭及企業受停電，供水設施及網絡通訊造成的影響。而由於能源價格高漲，英國也出現加油困難，甚至因為歐洲能源價格處於高位而影響運輸及工業。

九運離卦旺能源 一字寄之若電 行業板塊早著先機

停電或其他能源問題，可能各自源於不同原因，例如經濟供求需求、國際政治，又或全球減排下政策安排等等。從宏觀術數觀點來看，則可簡單從天運變化，了解對大環境可能產生的趨勢現象。去年土星和木星會合（去年12月）為星運重要轉捩點，今年從開始發生一連串能源事故絕非隅然。過往詳談過，現時進入玄空九運之際，九運離卦本身類象正是太陽、為火、為電、為光、為熱，概括而言即是進入能源的世代，現時正值元運交替，無怪乎出現種種涉及能源供應問題，以「逼」使新世代人們去發展新替代能源和技術，可以形容為順天者昌，又或以演化觀點比喻為「適者生存」。

離卦的卦象既然是太陽為火、熱，幾可肯定運內20多年太陽能源必然是主角，而快將完結的八運重點為山屬土、主土地，也主環保，太陽能發電由於也符合性質在此運內已開始了相當的發展，近年太陽發光和熱的「核聚變」技術也有很大的進步，由7大經濟體打造位於法國南部世界最大的「人造太陽」ITER（國際熱核融合實驗反應爐）已進入為期5年的核融合反應爐組裝階段，有望2021年進行首次電漿測試，證明核融合技術的供電潛力。核融合技術既能產生能源，又可避免現時使用的「核裂變」技術帶來的核廢料問題，相信於新天運必會大有發展。另外，類象相近的能源技術還有「地熱」發電，於合適的國家地區也開始發展成熟。

▲ ITER（國際熱核融合實驗反應爐）2021 ( source : ITER.org)

九運既是能源世代，除了發電技術外，對日常生活還會有甚麼影響？

首先，離卦既為光、電，也為文明，手機、電子通訊及影像顯示產品必然持續大賣，離宮在南方，地支為馬，其象也為車，電動車由於環保等原因也早已獨領風騷，惟當前仍待改善的一個樽頸技術可能更是電池壽命，這一兩年也看到這方面將有很大的突破，也算是天運所趨。

以上所談範圍好像很大，其實離不開一字記之曰「電」，正是未來九運能源世代的主旋律。反觀傳統碳排放較嚴重的燃油和煤碳等能源，相信也會漸走下坡。順帶一提八運主山和地，原本利房地產林業等，近況看來於轉運的幾年間也將少不免一番波折，以迎接新元運到臨。

既然提到星運的土木會合，可再深入談談星占和能源關係較大的兩顆外行星，較少人留意的星象。首先，主角為星占學主能源、電子和科技的天王星，近月正臨金牛座14度左右，準確會合恆星「天囷一」，此星於西方星占為海怪的鼻子，主擔憂和財物損失，於中國古星占則主國庫和糧食，會合天王星冬季時恐易影響糧食價格或供應鏈恐易較多令人擔心事情。傳統礦產能源則亦受冥王星主宰，現時也正準確會合「孔雀座」的恆星「孔雀十一」，由於美國正值開國以來首度冥王星回歸，影響最深遠，涉及資訊控制，以至情報網絡問題，對經濟民生的影響由於在暗中進行較不易被看透，未來再作詳細分析。但以類象而言，帶孔雀這名詞或logo的機構對應天機，可特別加以注意變化。

▲ 天囷一於鯨魚座

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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