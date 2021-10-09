【ESG】3M靠科技推動碳中和　香港主力提供教育及推廣（多圖有片）

▲ 3M藉「科技改善生活」的宗旨，盼利用旗下的產品研發及應用，達到循環經濟、改善氣候的目標。

疫情持續至今，不少企業都在調整其定位、發展及營運策略，更愈來愈重視ESG（環境、社會和企業管治）。3M香港總經理鍾漢斌接受專訪時透露，本港市場將會在配合總公司環球策略的同時，亦力求業務保持增長。

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鍾漢斌透露，自2018年起，公司已循3個「利用科學」的模式發展，策略地推動可持續發展，包括：1.幫助循環經濟，減少資源消耗、2.改善氣候，節省能源、及3.幫助社區。同時，3M亦投資10億美元以減少用水量及碳排放，甚至定下2050年碳中和的目標。

3M研隔熱玻璃薄膜 室內降溫

與一般企業推行額外的環保工作、減少碳排放的方針不同，3M反而藉「科技改善生活」的宗旨，盼利用旗下的產品研發及應用，達到循環經濟、改善氣候的目標。而3M香港作為集中於銷售及市場推廣的分公司，鍾漢斌認為本港的定位則主要是推廣有關教育，令消費者知道如何應用3M產品及科技，可有效推進碳中和。

他舉例，安裝3M研發的防曬隔熱玻璃薄膜後，室內溫度可降低約4至5度，冷氣機溫度則不用設定得太低，節省能源。「它是電力公司認可的產品之一，我們需要繼續推廣，讓更多消費者知道及使用。」

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連繫社區 成立義工隊組織活動

ESG營運除了着重環境保護外，員工關係及與當地社區的連繫亦是重點之一。3M香港藉扎根香港60周年，今年進一步成立義工隊，希望可以加深社區工作。鍾漢斌表示，以往該企亦有持續參與環保團體、社區關懷的活動，期望成立義工隊後，可以更有系統地組織義工活動，員工更可以利用品牌的科技，以及對產品的認識，幫助本地有需要人士，例如舉辦長者中心探訪、有聲書錄製等。除了對外提供服務外，他亦認為義工活動是同事建立連繫的渠道之一。

鍾又特別提到，該企的義工活動目標不是單次的服務，而是長遠關係。他舉例，早前3M香港到訪多所長者地區中心，在院舍通道安裝防滑貼，亦有為受惠機構培訓義工。「日後其他地方有需要，亦有義工懂得維修」。

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記者：葉泳珊