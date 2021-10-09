  • 28°C
香港時間 : 20211009日 (六) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】3M靠科技推動碳中和　香港主力提供教育及推廣（多圖有片）

商業 11:00 2021/10/09

分享：

3M藉「科技改善生活」的宗旨，盼利用旗下的產品研發及應用，達到循環經濟、改善氣候的目標。

疫情持續至今，不少企業都在調整其定位、發展及營運策略，更愈來愈重視ESG（環境、社會和企業管治）。3M香港總經理鍾漢斌接受專訪時透露，本港市場將會在配合總公司環球策略的同時，亦力求業務保持增長。

【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險

鍾漢斌透露，自2018年起，公司已循3個「利用科學」的模式發展，策略地推動可持續發展，包括：1.幫助循環經濟，減少資源消耗、2.改善氣候，節省能源、及3.幫助社區。同時，3M亦投資10億美元以減少用水量及碳排放，甚至定下2050年碳中和的目標。

3M研隔熱玻璃薄膜　室內降溫

與一般企業推行額外的環保工作、減少碳排放的方針不同，3M反而藉「科技改善生活」的宗旨，盼利用旗下的產品研發及應用，達到循環經濟、改善氣候的目標。而3M香港作為集中於銷售及市場推廣的分公司，鍾漢斌認為本港的定位則主要是推廣有關教育，令消費者知道如何應用3M產品及科技，可有效推進碳中和。

他舉例，安裝3M研發的防曬隔熱玻璃薄膜後，室內溫度可降低約4至5度，冷氣機溫度則不用設定得太低，節省能源。「它是電力公司認可的產品之一，我們需要繼續推廣，讓更多消費者知道及使用。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

連繫社區　成立義工隊組織活動

ESG營運除了着重環境保護外，員工關係及與當地社區的連繫亦是重點之一。3M香港藉扎根香港60周年，今年進一步成立義工隊，希望可以加深社區工作。鍾漢斌表示，以往該企亦有持續參與環保團體、社區關懷的活動，期望成立義工隊後，可以更有系統地組織義工活動，員工更可以利用品牌的科技，以及對產品的認識，幫助本地有需要人士，例如舉辦長者中心探訪、有聲書錄製等。除了對外提供服務外，他亦認為義工活動是同事建立連繫的渠道之一。

鍾又特別提到，該企的義工活動目標不是單次的服務，而是長遠關係。他舉例，早前3M香港到訪多所長者地區中心，在院舍通道安裝防滑貼，亦有為受惠機構培訓義工。「日後其他地方有需要，亦有義工懂得維修」。

【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍

【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放

記者：葉泳珊

相關文章

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
2021/10/08
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
2021/10/08
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%
2021/10/08
【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%
【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍
2021/10/07
【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍

你可能感興趣

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
16:14 2021/10/08
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
17:40 2021/10/08
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%
18:30 2021/10/08
【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%
電力 經濟 ESG 碳中和 疫情 可持續發展 工程 運輸 香港 義工

下一篇文章

【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低