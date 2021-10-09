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【餓「新」嘗啖＠iM網】一起川粵 美味時光

名人薈萃 13:00 2021/10/09

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前陣子和友人提起可以出遊的日子，好生懷念，大家聊着聊着，把範圍縮小，就算不坐飛機，近近地坐趟高鐵遊成都、遊長沙，那該多好，可以嘗盡當地肆無忌憚的辣！
辣蟲子一旦被引出，就往身上鑽，這些天，好想吃辣。許是聽到靈魂的呼喚，竟然有朋友自動報上門來，謂之前「三希樓」的廚師麟哥去了一家餐廳，做的一手川辣好有水準，馬上約時間去食。去不了成都、重慶，先慰藉一下味蕾，也算是對自己有所交待，真的好久沒有吃到正宗的川辣。
這家餐廳有個很容易記又好聽的名字「川粵時光」，乍聽起來還以為是穿越時光，哈哈，電視劇看得多，如果吃着吃着可以穿越，那也不錯，最好吃盡古今中外！川粵，顧名思義，做的就是川菜和粵菜。我當然直接奔向川辣。
先來幾道前菜：青椒皮蛋、 夫妻肺片、烤山椒桂花蚌。這些前菜看不見紅色，以為辣得輕巧，不料辣勁十足，愈食愈刺激，非常醒胃。尤其喜歡朵碎的青椒鮮嫩翠綠地置於晶瑩剔透的溏心皮蛋上，匹配又惹味。桂花蚌爽而帶滑十分入味。不太辣得的朋友叫了一客糖醋炸魚皮，即叫即炸，十分鬆脆，加入薑絲和椒絲，慢慢散發微辣，完全是送酒佳作。

青椒皮蛋賣相吸引

夫妻肺片夠入味

糖醋炸魚皮

烤山椒桂花蚌


主菜方面叫了水煮桂花魚、小龍蝦和半隻口水雞。

小龍蝦集麻、辣、鮮、香於一身

水煮魚足料又富辣勁

口水雞鮮嫩入味


小龍蝦是我最愛，以前可以出遊的日子，在國內可沒有少吃。吃小龍蝦大家都慣常戴手套食，我則喜歡和她有「肌膚之親」，用手指剝殼，順便吸啜醬汁，來得更直接，用麻辣醬汁煮的小龍蝦肉質彈牙，蝦頭有膏，集麻、辣、鮮、香於一身，食到停不了口。
貴為川菜經典的水煮魚，甫端出來麻辣香氣撲鼻，一片紅彤彤，雪白的魚片偶爾冒出頭來，夠睇頭。主角魚片入口嫩滑有口感，配角們亦十分出色，有鴨血、芽菜、青瓜、筍片及寛粉，鼎盛出場，非常豐富，這魚麻香及辣香剛好，如果再多點椒香，應該更不得了。至於口水雞肉質鮮嫩，每一口都有麻辣醬汁包圍，辣得好均勻。
粵菜方面，友人叫了一客薑蔥爆田雞及紅燒豆腐，這家常小菜竟意想不到有驚喜，豆腐滑漏，田雞惹味。

薑蔥爆田雞

來碟清炒蓇苣清清味蕾


這裏環境舒適優雅，又有兩間大房，喜歡私隱度的朋友可以提早預訂。我還有幾道菜想試但未試，下次定會再去。

環境寛倘舒適

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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