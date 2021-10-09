【內房危機】彭博：7成內房美元債屬垃圾級別

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內房債務危機繼續發酵，繼恒大 （03333） 後，花樣年 （01777） 亦爆違約，打擊投資者信心，多隻內房債遭拋售，債價急跌。根據彭博統計，內房未償還美元債券中 ，7成為屬於垃圾級別。投資者想在內房行業尋找好質量的債券，選擇看來不多。

根據彭博數據，內房行業1,070億美元的未償還美元債券中，只有29%屬於投資級別。該群組包括17家發行人，BB級別的發行人為11家，B級別的發行人為24家。

花旗分析員發表報告指出，較高質量的 BB 級別房地產票據此前遭拋售，較低級別的 BBB 債券目前成為該行首選關注的領域。不過，目前優質債券的數量很少，要尋找投資機會可能並不容易。

▲ 資料來源：富達

另外，內房債券亦主導了國內的垃圾債市場。根據一個彭博指數，中國垃圾美元債券市場以房產公司為主，其孳息率接近16%，創下近十年來的最高水平。 在花樣年意外違約後，本周頹勢加劇。花樣年本周披露，尚未償還10月4日到期票據，涉及金額為2.06億美元。



BNP Paribas Asset Management駐新加坡的高級投資組合經理Ek Pon Tay表示，對於想分散風險到房地產事業以外的投資者來說，中國科技硬件、能源生產商及航空公司將有機會。

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編輯：吳敏芳

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