【ESG】冠軍ESG債券基金 3年年率化回報近6%

▲ 招商永隆積極貫徹綠色及可持續發展的經營模式，包括熱衷推出ESG基金等。

近年環球投資市場甚波動，均衡的資產組合應該涵蓋股票及債券，如果避險族不願承受股票的過大風險，上落猶如過山車，債券不失為穩健之選。而晨星比拼一眾ESG（環境、社會及管冶）債券基金，倘以3年的年率化回報計，冠軍基金按年升5.95%，跑贏產品是滙豐環球投資旗下環球低碳債券基金。

據上述標青產品的基金單張顯示，其投資目標主攻碳排放強度低於參考基準（彭博巴克萊環球綜合企業債券多元化對冲美元指數）的債券組合，冀望提供長資本增值及收益，且把70%資產投資在具投資級別的債券。

此外，倘以地區分布，滙豐（HSBC）上述王牌產品以歐美市場為主，美國佔38%，法國佔13%，德國佔10%。至於行業分布方面，金融機構佔44%，通訊及公用事業分別佔第2及第3大比重，依次為9.9%及7.2%。論及組合3大債券持倉，包括︰Energy Transfer票息6.25厘債券佔1.06%；ING Group票息4.625厘債券佔1.05%，以及JP Morgan票息4.6厘債券佔0.98%。

中美資行搶攻綠色金融商機【下一頁】

另一方面，續有銀行力拓綠色金融，招商永隆銀行回應本報查詢指，該行積極貫徹綠色與可持續發展銀行經營模式，支持ESG理念，並精選代銷約10隻包括含ESG理念的綠色零售基金。

招商永隆發言人補充，旗下ESG等零售基金的最低入場費為1,000美元（約7,800港元），若以月供形式投資，則每月最低供款為1,000港元。

發言人補充，該行會不時因應市場情況、客戶需要等因素，研究推出不同類型的基金（包括ESG產品）的宣傳推廣及優惠。而旗下客戶較為關心ESG的概念、投資過程、回報及風險等因素。而該行的專家建議投資者在市況波動下，更應按照自己的風險承受能力挑選合適的ESG產品，必須留意ESG乃長的投資概念，投資前需了解自己的理財規劃及做好風險管理。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源