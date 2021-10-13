【財務自由】從小接觸財務自由理念 90後大學畢業即擁兩盤生意 未夠30歲手持三個物業

這些年來，人人都講財務自由，是不少打工仔夢寐以求的願望，大家也希望不需要再為生活奔波，錢卻會源源不絕而來。財務自由的概念十分簡單，就是你的「被動收入」大於生活支出。香港樓價高企兼萬物騰貴，初入職場的年輕人收入低，晉升機會少，要盡早達至財務自由，對他們來說可能是個遙不可及的任務。

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「90後」的Ryan（陳懷恩），今年29歲，從小開始父母已向他灌輸財務自由的理念，他也積極實行，早於大學期間已創業，並早已達到財務自由。不足30歲，他已是數家公司的老闆，經營不同有穩定收入的業務，究竟他如何做到？

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Ryan是《iMoney》財務自由專欄中《90後財務自由人》的作者，從小開始他已有財務自由的想法，主要是源於他的父母，「我的父母早已達到財務自由，自小以來他們已教導我要學懂投資。如果我不投資的話，生活就會較困難，因為你只是儲錢並放在銀行的話，只是會不斷去洗錢，錢很快就會用完，我們需要有一個源源不絕的財富來源。」

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不少年輕人希望創業，但要踏出第一步絕不容易，Ryan立下創業目標，是源於大學一年級的暑假，那時他正就讀於香港大學經濟及金融系，「香港大學其實是充滿競爭的地方，大家也希望找到一份好工，我自然也想在畢業後加入投資銀行。因此在第一年暑假時，我申請了一份在投資銀行的實習工作，當時有500個考生，但只有一個實習位置，最後我排第二，而未能成功得到實習機會。」

抱着失望的心情，Ryan最後加入初創的中小企公司實習，員工也只有數人，卻令他獲益良多，「那間中小企的老闆擁有10多年的創業經驗，我在該公司實習，反而學到很多東西，同時令我體會到原來做生意，並沒有想像中困難，風險也沒有想像中高，滿足感也較大。」該年暑假，他也曾到四大會計師行實習，反令他的創業心更堅決，「該會計師行是一間典型的大企業，但我不太享受這次實習的過程，所以便覺得自已創業較打工適合。不過創業要有概念，幸好我不久後遇上了首次創業的拍檔，大家有了一個創業概念，從事補習相關的業務，因此開始了第一次創業。」

Ryan早於大學二年級已創業，創業路比一般年輕人來得早，他也一直奉行「低調行事、高速發展」的宗旨，現時補習業務設有兩間校舍、員工數目已達30多人，具一定規模。畢業後，他留意到很多大學生在找尋工作上面對困難，於是他在2014年創立協助大學生搵筍工的生意，現時該生意主要由太太主理，員工人數約8人。

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他透露，以上兩個生意加起來的收入相當不錯，所賺得的資金足夠他買樓。他順理成章於2016年成功上車，以約670萬元、承造五成按揭，購入杏花邨一個500餘平方呎的單位，現在該單位的市值約升至約850萬元。及至2017年他再「添食」，以約330萬元購入位於西營盤、實用面積約300餘呎的開放式單位，當該單位的銀行估值升約420萬元水平時，他就加按物業，調出約150萬元，加注投資在股票上。據他的YouTube Channel頻道介紹，他也剛購入西區寶翠園千呎單位，換言之目前他持有三人個物業。



及至2016年至2017年，Ryan開始涉足股票市場，初時購入較穩陣的股票如領展（00823）、港鐵（00066）等，及至2020年疫情爆發，他將以上股票沽出，並全力鑽研科網股，現時他個人持倉的也以科網股為主，同時也創位個人YouTube Channel《30歲財務自由-股樓投資攻略》，分享投資知識。同時他也有開設投資課程，現時學生已逾300人，「雖然外間有很多的投資班，但我覺得最重要是找到自己的定位。我們的定位，是深入的研究，我有做生意的經驗，於銷售及市場策略方面有一定的經驗，懂得如何吸引學生，我們的學生來自不同年齡層的人，他們成績也不錯，我有一個學生，參加了我的課程後，在2月份時炒股賺了過百萬元。」

Ryan強調，要達到財務自由，「七成要靠主動收入，另外三成要靠投資」他解釋，單靠投資來達到財務自由難度會很高。他也分享個人的例子，指自己成功達至財務自由並不是靠炒股票，而是做生意才令自己累積到較大的收入，因此，先要考慮去提升主動收入（即每月工資）。「如果你的主動收入只有約1.5萬元，你儲到錢不會太多，可能只有2,000至3,000元；我覺得月薪起碼最少達到3萬元或以上，才比較理想，找收入較高的工作是提升主動收入的第一步，之後才想怎樣去投資。」他表示，香港其實不少收入較高的工作，其中做Sales（營業員）也是一個不錯的職業，「這是一個多勞多得的行業，做過這個行業後，對你未來的創業路可能也有幫助。」

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對於創業及投資的心態，Ryan亦一套心法，先是要有獨立思考，「無論是買股票，還是做生意也是一樣，如你跟隨大家一窩蜂的去做一件事，競爭會很大，如疫情時很多人湧去做凍肉生意；買股票方面，當大家都認為其中一隻股票是好的股票，大家也用去買，其實股價已經反映出來，價錢會很貴，往往一些賺錢的機會，反而是其他人看不到，而你又看到的。」

此外也要找到不對稱風險回報的機會，他解釋，無論是做生意或投資，也要找一些就算失敗也不會輸很多，但成功的話就可以賺很多的機會。他舉例指，「好像是Richard Branson（布蘭森）創辦航空公司，由於每一架飛機也很貴，經營航空公司的風險十分大，因此他跟波音簽署了合約，如一年內生意不成功，他就會將飛機退回給波音，就算他失敗，他也是輸很少錢；最後他成功，生意就愈做愈大。」

以上內容輯錄自《iMoney Focus》728期封面故事。

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記者：陳詠妍