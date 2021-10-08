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【沽空機構】賈躍亭法拉第未來遭沽空機構狙擊　被轟永遠賣不出一輛車

股市 18:16 2021/10/08

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【沽空機構】賈躍亭法拉第未來遭沽空機構狙擊　被轟永遠賣不出一輛車

美國沽空機構J Capital Research週四（7日）發表報告，質疑樂視創辦人賈躍亭旗下電動車公司法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE） 造車能力，報告透過走訪研究、財報數據以及技術能力的分析，直言對方永遠不會出售一輛汽車，公司價值為零，同時形容賈躍亭是中國最著名的證券欺詐者。

法拉第未來遭沽空機構追擊後，週四仍反彈9.8%，但公司在周三（6日）曾創7.65元的上市新低。

J Capital Research指，法拉第未來經營8年，但仍未能交付汽車，該公司違背在中、美共5個地方建廠的承諾，並多次推遲建設第6個廠房。法拉第未來正被數十家供應商起訴追討欠款，公司未能披露其中國資產已被法院凍結。

報告提到，法拉第未來今年7月以過SPAC在美國上市，集資10億美元，公司承諾在上市7個月內重啟美國加州的漢福德工廠並大規模生產汽車，報告極之懷疑這個時間表能否成立，團隊近月三度到訪工廠地址，當地幾乎沒有動靜，同時有前員工透露，該工廠仍有工程問題需要解決。

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編輯：李哲毅

美股 特殊目的收購公司（SPAC）

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