安永支持2021年《施政報告》歡迎各項政策推動經濟及社會發展

行政長官林鄭月娥於10月6日發佈任內最後一份《施政報告》。安永歡迎今年在《施政報告》中提出的各項措施，助香港抓緊《十四五規劃綱要》框架下的機遇，促進經濟新動力，有助改善民生，融入國家發展大局，積極穩妥推進粵港澳大灣區建設，強化內地與港澳經貿、科創合作關係，深化並擴大內地與港澳金融市場互聯互通。



打造創科園區 規劃未來



《施政報告》規劃建立北部都會區將進一步加強河套地區港深創新及科技園與內地城市的連接，香港政府也提出計劃興建連接洪水橋/廈村至深圳前海的港深西部鐵路，承接剛出台的《前海方案》，大大發揮港深兩地於大灣區內「雙引擎」的作用，提高協同效益。

安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟表示：「我們樂於見到《施政報告》對香港融入大灣區發展和房屋及土地供應方面，均提出各項具前瞻性及具體的政策。只有擴大發展規模，把餅做大，才會為香港及區內城市創造無限機遇，包括專業服務、人才發展、綠色金融以至創科應用等。」

經濟新動力



值得一提的是，這份《施政報告》著墨房屋政策，是行政長官任內涵蓋房屋及土地政策篇幅相對較多的一份。報告中亦提出延續多項政策，尤其是金融方面的政策，進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、促進離岸人民幣產品和工具發展，並在金融互聯互通基礎上，加快推動大灣區物流資訊的互聯互通，完善區域發展配套。相關政策支持有助提升香港在《十四五規劃綱要》中八個中心的國際競爭力。香港特區政府將推動香港發展成為重要區域知識產權交易中心，為商貿及經濟帶來更多正面影響，包括：

• 提升知識產權署實質審查能力

• 與內地當局探討擴大《專利合作條約》的適用範圍，以涵蓋「原授專利」制度

• 在數碼環境下就版權制度的現代化問題諮詢公眾，恢復《版權條例》的修訂工作

安永作為一間專業的審計、諮詢、法律、戰略、稅務與交易服務機構，會繼續積極主動地為優質企業提供專業意見。我們將配合政策，在跨境投資、家族辦公室及稅務、可持續性金融相關產品、上市制度以及金融科技應用上，給予全方位支援，為營商環境貢獻力量。

促進大灣區人才流動



《施政報告》提倡進取地吸納更多非本地人才，豐富香港的人才庫，推動高端經濟發展和抓緊《十四五規劃綱要》和大灣區的發展機遇。安永一直致力培育人才，裝備年青人成為具有全球視野的新一代。安永藉着在大灣區的網絡，將能發掘及培養更多人才。

減碳承諾及綠色發展



推動綠色發展、實現碳中和是疫後全球的一個主要發展方向，今次《施政報告》繼續提及可持續發展，並將綠色發展融入整個民生發展藍圖，定下2050年前達致碳中和的目標，致力構建香港成為宜居城市。政府對綠色發展的倡議與安永的碳中和願景相當一致。安永於2020年1月成為第一間宣布計劃在2020年底於全球實現碳中和的四大會計師事務所, 同時亦宣布計劃在2021年實現負碳排放和 2025 年淨零碳排放目標。安永金融服務氣候變化與可持續發展服務（CCaSS）團隊一直以來在整個大中華區均支持綠色發展，致力於倡導綠色金融，以及環境、社會和企業管治 (ESG)。

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在數據及科技賦能下，安永的多元化團隊通過鑒證服務，於150多個國家及地區構建信任，並協助企業成長、轉型和運營。

在審計、諮詢、法律、戰略、稅務與交易的專業服務領域，安永團隊對當前最複雜迫切的挑戰，提出更好的問題，從而發掘創新的解決方案。

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