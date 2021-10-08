英國流感季恐釀6萬死 NHS加強打疫苗

冬天是英國流感傳染高峰期，今年加上新冠肺炎疫情仍未緩和，醫學界憂慮屆時情況。英國有科學家預測，今年流感季的死亡人數或高達6萬人，國民保健服務希望加強接種流感疫苗，預防出現公共健康危機。

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英國醫學科學院（The Academy of Medical Sciences）推算，英國今個冬天可能有最多6萬人死於流感，人數是以往的兩倍。專家指英國放寬防疫後，當地民眾社交活動較去年冬天大幅增加，憂慮流感潮連帶新冠疫情的季節性回溫，加上其他呼吸道感染病毒威脅，對英國醫療系統形成三重打擊。

英格蘭副首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指出，去年因防範新冠肺炎的措施，並無太多民眾感染流感，擔憂不少人因此失去天然抗體保護，或讓流感疫情在今年捲土重來。

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英國國民保健服務（NHS）為加強控制流感病毒傳染，有意推動更多民眾接種流感疫苗，預計安排英國逾半人口、約3,500萬人接種，包括前線醫護人員、孕婦、50歲或以上人士、高危族群及至11年級學生。

上述流感疫苗接種對象亦是新冠疫苗加強劑目標族群，因此英國有可能在接種中心同時為他們打兩款疫苗。為增強接種中心人手，英國衛生部門官員透露，將會首次安排新訓練的接種員為民眾打流感疫苗。

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責任編輯：吳漢培