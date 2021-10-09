【科技一周回顧】施政報告2021創科政策懶人包　Disney+香港區訂閱月費正式公布

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
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【施政報告2021】創科土地新增250公頃 河套區擬推「生命健康創新科研中心」 最快料三年後展開前期工作
【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策 建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心
【施政報告2021】聚焦發展生命健康科技添配套 業界誇今屆政府有遠見
【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施 學者建議需考慮人才配合問題
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Facebook旗下三大服務包括Facebook、WhatsApp以及Instagram在香港時間10月4日（本周一）晚間11時，出現大規模死機情況，嚴重影響全球用戶，香港用戶也不例外。而香港用戶本周二（5日）又再受影響，八達通卡亦出現服務異常情況。
連結傳送門＞【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時 疑內部人為所致？（12:00更新）
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責任編輯：張寶燕