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【科技一周回顧】施政報告2021創科政策懶人包　Disney+香港區訂閱月費正式公布

科技 12:00 2021/10/09

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 行政長官林鄭月娥日前公布任內最後一份施政報告，當中提出不少措施協助本地科研發展，下文讓你一文看清今年施政報告重點！ 

【施政報告2021】薛永恆：明年推動研究新田科技城　冀匯聚科研人才

【施政報告2021】創科土地新增250公頃　河套區擬推「生命健康創新科研中心」　最快料三年後展開前期工作

【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策　建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心 

【施政報告2021】聚焦發展生命健康科技添配套　業界誇今屆政府有遠見

【施政報告2021】政府擬於流浮山興建地標性創科設施　學者建議需考慮人才配合問題

  • 中港兩地政府早前商討通關事宜，當中以健康碼為公眾一大關注重點。創新及科技局長薛永恆日前向傳媒表示，當局會因應防疫抗疫需要，全面檢視有關工作，如盡快與專家研究實名登記健康碼。

 連結傳送門＞【健康碼】薛永恒：盡快研究指實名登記健康碼　細節有待確定

  • 華特迪士尼（Walt Disney）日前宣布，旗下串流影片平台Disney+將於11月16日攻港。迪士尼正式公布Disney+香港區的服務定價，用戶可選擇以月費或年費方式支付，每個帳戶最多更可設立7個使用者。用家可透過DisneyPlus.com或Disney+應用程式中訂閱。服務定價則有兩個選擇，分別為月費73港元或年費738港元。

  連結傳送門＞【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片

  • 網路癱瘓　fb、WhatsApp﹑八達通相繼死機

Facebook旗下三大服務包括Facebook、WhatsApp以及Instagram在香港時間10月4日（本周一）晚間11時，出現大規模死機情況，嚴重影響全球用戶，香港用戶也不例外。而香港用戶本周二（5日）又再受影響，八達通卡亦出現服務異常情況。 

連結傳送門＞【全球死機】Facebook、IG及WhatsApp罕見死機逾6小時　疑內部人為所致？（12:00更新）

連結傳送門＞【全球死機】Facebook服務死機　Telegram、Signal用戶數一夜暴增

連結傳送門＞【又死機？】手機八達通電子轉帳癱瘓　線上增值服務無法使用

責任編輯：張寶燕

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