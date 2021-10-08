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【YouTube】YouTube功能再升級　增多重音軌、解鎖直播字幕限制

科技 18:15 2021/10/08

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據YouTube官網宣佈，將在未來數月內為音頻及字幕功能更新。其中在多重音軌功能方面，影片可以為視障人士提供當前畫面的描述導覽，為用戶提供雙語，甚至多國語言的音軌切換。

YouTube早前宣佈新增兩項無障礙功能，分別為針對視障及聽障人士推出的多重音軌功能，以及直播自動產生字幕功能。

【數據外洩】直播平台Twitch爆發資料外洩事件 超過100GB數據檔案洩露

據YouTube官網宣佈，將在未來數月內為音頻及字幕功能更新。其中在多重音軌功能方面，影片可以為視障人士提供當前畫面的描述導覽，為用戶提供雙語，甚至多國語言的音軌切換。

另由即日起，所有創作者可以為所有英文直播開啟實時字幕功能，使直播可以吸引更多觀眾。在接下來的數月內，YouTube還計劃將實時字幕功能擴展至支援13種語言，包括日語、韓語、西班牙語及土耳其語等，同時該功能將於今年底開放至搭載Android和 iOS系統的裝置上。

此外，YouTube的直播自動產生字幕功能，亦將由原本限制擁有超過一千名訂閱者的頻道才可使用，改為向所有用戶開放，不再設有訂閱者數目限制。而其他新功能還包括字幕編輯器，也會於未來數月內推出。

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記者：廖淑瑩

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