東華三院歷屆總理聯誼會周年會員大會　選出新一屆執行委員會委員

東華三院歷屆總理聯誼會於9月30日舉行周年會員大會暨第209次聯歡午宴，選出本屆執行委員會委員，推動會務。

▲ 東華三院主席譚鎮國先生於會上致詞。

東華三院主席譚鎮國先生在會上感謝歷任成員多年來的鼎力支援，使該院院務得以穩步向前，服務單位數目增加至350個，令更多有需要的香港市民受惠。譚鎮國主席續總結匯報該院在抗疫工作、醫療衞生、教育、社會服務及文化保育的最新發展。

▲ 東華三院顧問局成員、董事局成員、歷屆主席、總理，以及各部門主管合照。

抗疫工作方面，儘管香港疫情趨向穩定，東華三院依然持續提供抗疫支援，當中包括由順豐香港捐款支持的抗疫資助計劃，為該院屬校學生解決上網學習的困難；為鼓勵員工及市民接種新冠疫苗，東華三院推出疫苗假期及遊輪假期抽獎活動，與此同時亦安排轄下安老院舍長者、社區中心長者及其家人參加疫苗講座，以及協助即場接種疫苗；該院又聯同嘉華國際集團合共撥款200萬，推出接種疫苗津助計劃，向該院合資格的社會服務使用者、學生及家屬發放津助，以應付疫苗接種前檢查、交通費等相關開支。

醫療服務方面，廣華醫院的重建工程進展順利，第1期大樓上層結構及相關工程預計於2022年第2季竣工，第2期主要工程設計工作亦已展開，該院會繼續與醫院管理局緊密連繫，嚴格監控工程進度；為持續提升該院中醫服務，東華醫院中醫普通科門診部於7月已搬往東華醫院鶴堅士樓7樓，務求為病人提供舒適便利的治療環境。此外，東華三院與成都中醫藥大學合作成立的國醫大師「劉敏如班」亦已於5月開班，為學生提供學習津貼和獎學金，鼓勵他們深造及研究中醫婦科學問，傳承岐黃之術。

教育方面，今個學期有兩所新校開學，包括位於粉嶺皇后山的東華三院曾憲備小學，以及因應特殊教育殷切需求而在旺角臨時校舍開辦的東華三院包玉星學校；該院在疫情 下亦積極推動全人教育，致力為學生提供豐富學習體驗、培養公民意識；行政長官林鄭月娥女士於9月初到訪東華三院呂潤財紀念中學，並聯同該院屬校近1,000名高中學生透過線上線下方式同步交流分享，聆聽學生對新一份《施政報告》的意見；該院亦分別邀請行政會議成員羅范椒芬女士及保安局局長鄧炳強先生，為屬校校長及教師舉行分享會；專上教育方面，東華學院在新任校長陳慧慈教授帶領下，正在籌備未來五年策略性發展計劃，為社會培育更多優秀人才，繼續貢獻社會。

社會服務方面，該院將積極推動安老院舍的重建，增加安老服務種類及名額，以應付社會人口急速高齡化；亦會推行獲賽馬會資助的「疫裡同行」長者支援計劃，專為私營安老院舍長者提供外展專職醫療服務；該院同時推進青年發展及培育工作，獲政府撥款興建的上環荷李活道青年宿舍即將展開拆卸工程，日後為在職青年提供可負擔的居住空間。此外，於新蒲崗籌建的青少年全人成長中心現正進行建築工程，預計於2022年底開始逐步投入營運，為年輕一代提供具國際水準的藝術文化、活動及服務設施。

東華三院的服務與時並進，得到發展局支持，該院於觀塘設立的「地理空間實驗室」已於7月底正式開幕，為市民提供專業地理信息系統電腦設備、並定期舉行研討會及培訓活動，鼓勵年青人及初創企業善用空間數據，開發具創意的應用程式，推動智慧城市發展。

在文化保育工作上，東華三院再度與香港公共圖書館，以及經濟通合辦線上線下講座系列，又於轄下「創活MM2」中華文創咖啡店舉辦「文化沙龍」每月講座，反應熱烈；歷史專書《善道同行——東華三院一百五十周年史略》亦在3月正式發行。另外，該院正在舉辦第一屆「東華三院文頴怡中華文創設計獎」，鼓勵青少年及學生製作創意文化產物，同時加深對傳統廟宇文化的認識。

大會通過上年度周年會員大會會議紀錄及會務報告，並省覽上年度的財務結算。會上選出2021/2022年度執行委員會委員，結果由前任主席陳耀莊、王定一、劉金國、王家龍、馬清鏗、李三元、梁定宇、應屆副主席馬清揚、韋浩文、鄧明慧、何猷啟、曾慶業、應屆總理李澤浩、麥鄧蕙敏、吳鄭雅瑜、莊紫祥、蔡加怡、張馨玲、王漢杰、連浩民、楊燕芝、伍怡、鄭建盛、劉靜桐、陳鵬宇及楊立君共26人當選。

根據會章規定，當然委員由東華三院前10屆主席出任，分別為張佐華、陳文綺慧、陳婉珍、施榮恆、何超蕸、馬陳家歡、李鋈麟、王賢誌、蔡榮星及文頴怡；本屆董事局主席譚鎮國先生則按會例出任執行委員會主席。

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有350個服務單位，包括5間醫院、36個中西醫療衞生服務單位、58個教育服務單位、227個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及22個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（資料由客戶提供）