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【恒大3333】恒大美元債受托人花旗　據報已聘請孖士打作法律顧問

股市 17:50 2021/10/08

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恒大美元債受托人花旗　據報已聘請孖士打作法律顧問

花旗為中國恒大 （03333） 大量美元債的受托人。外電引述知情人士指，花旗已聘請孖士打律師行（Mayer Brown）作法律顧問，應對恒大風險。另外，有消息指，部份美元債債權人的顧問Kirkland ＆ Ellis和Moelis ＆ Co.定於周五晚上6時30分舉行電話會議，討論相關策略並擴大該團體的規模，據指，所代表的持有人持有25億美元恒大債券。

恒大擔保美元債券到期尚未付還款，或引發交叉違約，看【下一頁】

    點擊圖片放大
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恒大擔保的美元債成新風險點，本於10月4日到期償付，但部分持有人據悉未收到兌付本息 。

同時，恒大危機正在擴散，據彭博的中國信用
追踪 ，中國整體債券市場的壓力水平都在上升，12萬億美元的國內信貸市場已開始出現緊張跡象。 

更多【內房危機】消息

相關文章：【恒大3333】網傳恒大退出廣州滄聯項目舊改　恒大地產發聲明：言論完全失實

【恒大3333】摩通：恒大隱藏債務或佔總債務55%　料淨負債率177%　仍全踩「三道紅綫」

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