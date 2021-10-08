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恒大在港兩樓盤再被指拖欠佣金　中原入稟追討1.06億

股樓投資 17:57 2021/10/08

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中國恒大（03333）陷入財務危機，在港發展的兩個樓盤，繼早前傳遭銀行拒接受樓花按揭申請後，近期亦涉拖欠代理佣金，中原地產入稟法院，向中國恒大旗下子公司追討逾1億元佣金。 

入稟狀指，中原獲兩被告委聘為售樓代理，最終協助出售「恆大．睿峰」42個單位、「恆大．珺瓏灣」401個單位，但被告未按協議支付佣金，因此入稟高院，向兩被告追討合計逾億元的佣金。 

事實上，美聯及旗下香港置業日前已向中國恒大旗下子公司，追討出售「恆大．睿峰」、「恆大．珺瓏灣」的佣金，合計逾4,700萬元。 

延伸閱讀

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣1期 恆大‧睿峰 中國恒大（03333） 中原地產

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