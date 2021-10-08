MIRROR 12月演唱會宣布加開一場 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張

電訊盈科（0008）旗下付費音樂服務MOOV與網上行主辦的《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會，因找來６位超人氣MIRROR 成員包括Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui（呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、Jer Lau（柳應廷）及Keung To（姜濤）而令粉絲紛紛撲飛，為了讓更多樂迷能參與其中，主辦方今日宣布加開一場，於今年12月7及8日（星期二及三）假香港會議展覽中心（Hall 5BC）舉行。

由即日起至11月5日，網上行新客戶或現有客戶成功申請指定網上行「光纖入屋」寬頻及指定額外/增值服務，有機會獲得《網上行夢想系MOOV LIVE：Music On The Road》音樂會門票2張及限量海報。此外，為答謝現有客戶一直的支持，特別預留較前位置予指定現有客戶。

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網上行成立「夢想系」六年以來舉辦了一連串的「夢想系」集作，成就了年輕人為創作人及歌手的夢想，並與MOOV 携手策動音樂盛事，透過不同陣容組合，激發音樂璀璨火花。這次《網上行夢想系MOOV LIVE》以「Music On The Road」為主題，喻意MIRROR成員探索、追夢的音樂路，同時希望為樂迷帶來一場感動的音樂之旅。

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記者：張以正