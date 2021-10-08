【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%

▲ 內地消費者的購物意欲強勁，零售企業銷售額大幅增長。（新華社圖片）

中國的十一長假期於周四結束，內地消費者的購物意欲強勁，零售企業銷售額大幅增長，免稅品銷情更特別暢旺。

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據中國傳統報道，由10月1日至10月6日，海南9間免稅店銷售額超過16億人民幣，較去年同期大幅增長75%。與2019年同期比較，銷售額甚至增長接近4倍。

以往中國消費者亦喜歡在旅遊時，到海外購買奢侈品。疫情爆發後，進口商品的需求因而持續上漲，海南亦成為熱門的購物地點。

十一長假期以往被視為「黃金周」，雖然本地購物意欲強勁，但旅遊業則仍然處於疫情的陰霾之下。中國對於疫情採取「零容忍」政策，並不鼓勵民眾外出旅遊。

據中國文化和旅遊部的數據，10 月 1 日至 7 日，旅遊人數達到 5.15 億人次，同樣只得 2019 年的7成水平，較2020 年續跌1.5%。而旅遊支出約3891 億人民幣，僅達 2019 年的約6成水平；更較 2020 年同期下降 4.7%。

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責任編輯：葉泳珊

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