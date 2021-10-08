  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一銷情】中國消費者無法外遊　帶旺海南免稅店奢侈品銷情升75%

商業 18:30 2021/10/08

分享：

內地消費者的購物意欲強勁，零售企業銷售額大幅增長。（新華社圖片）

中國的十一長假期於周四結束，內地消費者的購物意欲強勁，零售企業銷售額大幅增長，免稅品銷情更特別暢旺。 

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards

據中國傳統報道，由10月1日至10月6日，海南9間免稅店銷售額超過16億人民幣，較去年同期大幅增長75%。與2019年同期比較，銷售額甚至增長接近4倍。

以往中國消費者亦喜歡在旅遊時，到海外購買奢侈品。疫情爆發後，進口商品的需求因而持續上漲，海南亦成為熱門的購物地點。

十一長假期以往被視為「黃金周」，雖然本地購物意欲強勁，但旅遊業則仍然處於疫情的陰霾之下。中國對於疫情採取「零容忍」政策，並不鼓勵民眾外出旅遊。

據中國文化和旅遊部的數據，10 月 1 日至 7 日，旅遊人數達到 5.15 億人次，同樣只得 2019 年的7成水平，較2020 年續跌1.5%。而旅遊支出約3891 億人民幣，僅達 2019 年的約6成水平；更較 2020 年同期下降 4.7%。

【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售

【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
今日
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
今日
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
今日
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
今日
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險

你可能感興趣

【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
今日 17:40
【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
今日 12:35
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
今日 14:50
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
中國 零售 疫情 銷售 文娛藝術

下一篇文章

【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
【搶聘潮】英國起薪點錄24年以來最強勁升幅　求職人數近乎創新低
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards