解構廣州「十四五」規劃 捕捉投資先機

近日有關粵港澳大灣區發展的討論十分熱鬧，但是對於大灣區核心城市─廣州的發展機遇，大家又知多少? 今年5月，廣州政府公佈《廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(又稱廣州「十四五」規劃)，瞭解有關計劃內容，將有利大家盡早作出部署，捕捉投資先機。

強大吸引力 吸納高質素人才

廣州一向擁有強大的城市吸引力、龐大的人口基數及高質素的人才，為其蓬勃發展提供強大動力。根據《廣州藍皮書：廣州社會發展報告（2020）》，廣州在2020年的宜居程度位居中國內地一線四城之首，領先於上海、深圳及北京。據2020年人口普查資料顯示，廣州市常住人口約達1,868萬，居全省第一，年均人口增速高於全國和全省；其平均年齡為35.4歲，低於全國的38.8歲，加上廣東省內一半以上的高校坐落於廣州，2020年在校大學生人數規模達131萬人，數量居全國第一，提供了大量年輕及教育程度高的勞動力。此外，廣州更是全國最大的僑鄉都市，海外華僑、港澳台同胞及眷屬等有近400萬人，提供國際化的人才。

經濟增長迅速 營商環境優越

廣州經濟條件優越，即使面對疫情，2020年GDP在全國各大城市中排名第四，實際增速達2.7%，高於上海和北京，2021年上半年GDP更同比增長13.7%至13,101.89億元（人民幣，下同）；而且廣州人消費能力高，2020年廣州城市居民人均可支配收入達68,304元，居全省第一。

此外，廣州的營商環境亦很理想，在第一財經·新一線城市研究所的《2021 城市商業魅力排行榜》以及第一財經研究院與多個研究機構共同發佈的《後疫情時代中國城市營商環境指數評價報告》（2020）中，廣州均排名第4 位。在全球最權威的世界城市研究機構（GAWC）的2020 年全球城市分級排名中，廣州更已崛起為繼香港、上海和北京之後的中國第四大金融中心。

廣州「十四五」規劃

為配合大灣區發展，廣州的「十四五」規劃將統籌推進國際性綜合交通樞紐、國際消費中心城市建設和擴大高水準對外開放，建設樞紐之城，將廣州打造成為國內大循環中心節點城市和國內國際雙迴圈戰略連結城市，並推進現代產業體系構建、產業發展佈局優化，建設實力之城，將廣州打造成為新發展階段高品質發展典範，目標使廣州在「十四五」時期經濟年均增長6%左右，到2025年地區生產總值達3.5萬億元。該規劃將激發廣州發展進入新里程。

推動經濟貿易

廣州背靠貨物輸送量位居全球第四的廣州港，多年來貿易發展蓬勃，網上零售額更年均增長20.4%，跨境電商進口連續5年排名全國第一。為進一步推動貿易發展，廣州已於2020年4月17日審議通過了《廣州市促進外貿穩定增長若干措施》(又稱「穗23條」)，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，力促外貿穩定增長。今年9月，內地政府發佈的《中國（廣東）自由貿易試驗區發展「十四五」規劃》，更明確定位廣州南沙片區將建設成粵港澳大灣區綜合性國家科學中心主要承載區、國際人才特區、進口貿易促進創新示範區、粵港澳全面合作示範區，將會有大批引進投資及人才的優惠措施，為香港人在廣州做貿易、發展生意及事業帶來機會處處。

扶持戰略性新興產業

扶持戰略性新興產業方面，「十四五」期間，廣州計劃在13個現代產業工程的總投資將達6,443億元，其中戰略性新興產業和先進製造業投資4,440億元；此外，廣州用於先進製造業、戰略性新興產業發展的產業用地面積將力爭不少於240平方公里；職業教育方面，廣州將聚焦戰略性新興產業和特色優勢產業，支援新增建設20個具有行業示範引領、就業優勢明顯、發展潛力巨大的示範專業和校企合作專案；目標至2025年，廣州的戰略性新興產業增加值突破1.2萬億元，佔地區生產總值比重增加至 35%，將為香港的科研人才帶來龐大的發展空間。

建設中國第四大金融中心

金融發展方面，廣州期貨交易所已於今年4月正式成立，推動碳排放權、電力、綠色發展等新型期貨產品的發展，粵港澳大灣區「跨境理財通」政策亦已於今年9月正式啟動，令大灣區居民可跨境投資大灣區內銀行銷售的理財產品，加上今年9月，《廣州市金融發展「十四五」規劃》發布，計劃推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行、爭取廣州數字人民幣試點、支持廣州金融控股集團申請金融控股公司牌照等40項重點項目和工作，將吸引眾多金融企業在廣州落戶投資，並為香港金融人才帶來大量發展機會。

廣州寫字樓市場蓬勃發展

隨著廣州「十四五」規劃大力推動經濟發展、優化產業結構，推動戰略性新興產業、金融、貿易和現代服務業全速發展，並落實大幅度放寬市場准入和放寬外資股比限制等政策，擴大服務業對外開放，實施促進企業加快落戶，保護外資企業合法權益等，將吸引大量國內及外資企業進駐，促進廣州甲級寫字樓市場的蓬勃發展。去年廣州甲級寫字樓租金曾因疫情有所下跌，2021年上半年，在疫情緩和及經濟復蘇支持下，廣州市甲級寫字樓淨吸納量和新增供應均達到近五年同期最高水平，平均租金止跌回升。預料待疫情進一步受控制，加上「十四五」規劃下大量企業進駐和擴展，廣州甲級寫字樓的需求和租金將繼續向好發展，帶來難能可貴的投資機會。

此外，作為廣州市生產值14年全市第一的天河區，亦將進行「十四五」規劃，該計劃共有345個重大建設專案，涉及約4,239億元人民幣的投資，以做精做優金融業、新一代資訊技術、現代商貿業和商務服務業等四大主導產業；其產業儲備項目中，更重點提及了金融城起步區、金融城東區、天河智慧城以及天河中央商務區（「天河CBD」，包括天河北、珠江新城和廣州國際金融城）等片區。其中由於天河CBD是天河區的核心區域，亦是華南地區最大的CBD、唯一的世界商務區聯盟成員和粵港澳服務貿易自由化示範基地，原本已是華南地區總部經濟和金融、科技、商務等高端產業的高度集聚區，展望未來，該區商業活動將必更為繁盛、並帶動甲級寫字樓租金水漲船高。

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