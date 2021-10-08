【機迷熱話】任天堂高層證實　Switch Joy-Con飄移問題或不會完全修復

任天堂（Nintendo）旗下遊戲機Switch一直深受機迷歡迎，但其Joy-Con手掣卻仍存在「飄移」問題。近日，任天堂高層接受外媒訪問時就表示，Joy-Con會隨著使用時間增加，而出現耗損，因此Joy-Con的飄移問題無法避免。

【機迷熱話】Xbox推20周年紀念版手掣+耳機 比美國平100元

早前任天堂推出全新的OLED Switch，並舉行開發大會。任天堂硬件開發部及技術開發部主管Ko Shiota在答問環節中，被問及Joy-Con手掣的飄移問題。他就形容Switch Joy-Con手掣如車胎一樣，當行車時間增加，車胎就會出現磨損，並承認Joy-Con會隨著使用次數愈多，愈容易出現飄移情況，而該問題或無法根治。

【家用打印機】HP推新智能打印機 支援遙距打印＋影印 黑白打印100頁僅1元

【Apple】CarPlay擬增加功能？ 彭博：蘋果研究以CarPlay控制汽車

此外，任天堂也表示，已正努力改善Switch Joy-Con的質素，並指2019年推出Switch Lite的Joy-Con，與2017年首代Switch的已作出微調。任天堂強調會繼續改善其手掣的耐用性，同時也會兼顧操控性的問題。

責任編輯：何子澄