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【Disney+】香港寬頻成Disney+獨家寬頻服務夥伴 現提供特別早鳥優惠

理財智慧 18:18 2021/10/08

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香港寬頻網絡有限公司今天(8日)宣布成為Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴，由下月16日起香港寬頻的家居寬頻及流動通訊客戶即可親身體驗Disney+串流娛樂。與此同時，香港寬頻亦提供特別早鳥優惠，讓市民盡享Disney+服務。

【文娛藝術】康文署舉「香港博物館節2021」 主題涵蓋6大範疇 由即日起至12月31日 【下一頁​​​​​​】

市民需成功登記全新的Disney+計劃，或連同寬頻 / 流動通訊的組合服務，不論在家還是在外均可透過手機、電腦和電視，欣賞有關的串流內容。Disney+連流動通訊的超值組合服務更讓客戶自由選擇配合4G或5G的服務計劃，其優惠將於11月16日登場。

【爵屎必睇】Edan推新歌《My Apple Pie》 麥當勞聯乘推出新地蘋果脆 App用戶$32購兩杯送兩款限量Postcards 【下一頁

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香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示，透過香港寬頻的服務，為市民帶來一流的內容和串流體驗，利用單一賬單享受多項電訊及娛樂服務帶來的便利，同時大大節省開支。而華特迪士尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩表示，很高興在香港推出Disney+之際與香港寬頻攜手合作，將由世界上最才華洋溢的創作者所打造的一流故事帶給粉絲和消費者。她又指，通過是次合作，訂閱服務的香港寬頻客戶將能看到來自迪士尼標誌性品牌和角色系列的獨家原創內容、熱門電影、必追劇集、紀錄片以及更多精彩的內容。

現在即到香港寬頻網站，更可領取特別早鳥優惠：[http://www.hkbn.net/disneyplus]。

 

【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

 

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責任編輯：羅浩濂

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