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【電動車】蔚來、小鵬9月交付過萬勝理想　高盛：看好蔚來ET7潛力　設計媲美寶馬Benz

股市 16:31 2021/10/09

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內地造車新勢力9月續取佳績，蔚來（美：NIO）及小鵬汽車 （09868） 單月汽車交付首次突破1萬輛，但理想汽車 （02015） 因芯片短缺跌出頭三名。高盛日前發表報告，看好蔚來潛在上漲空間超過六成，上調股票至「買入」評級。

雖然，小鵬汽車9月交付10412輛車，其實交付量並未超出預期，董事長何小鵬在8月底的業績電話會議上曾指，小鵬交付量有望在今年第4季突破1.5萬輛，意味還有一段路要走。

至於理想汽車的交付量更按月下滑，主要受到9月份芯片短缺所影響，交付量從8月的9433輛降至7094輛，被同期交付7699輛的哪吒汽車擠出前三甲。理想汽車早前公告，將第3季交付量展望從2.5至2.6萬輛下調至2.45萬輛。

主打中高端車型的蔚來9月則交付10628萬輛，當中ES6仍是銷售主力，當月交付5260輛。蔚來汽車早前因個別零部件供應受限，嚴重影響ES6及EC6的生產，令這兩型號的8月交付量只達5880輛，但隨著ES8於9月底在在挪威上市，海外市場有望增強蔚來的交付表現。

點擊睇哂蔚來、小鵬、理想車型：

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高盛：予蔚來56美元目標價

高盛分析師Fei Fang發表報告，將蔚來股票評級由「中性」上調至「買入」，給出56美元目標價，暗示蔚來還有逾六成潛在上漲空間。

Fei Fang在研報中表示，蔚來旗下的ET7在設計方面堪比BMW和Benz等頂級車款，預計銷量也將達到相當水平，看好ET7能強化蔚來在高端車市的地位，因ET7是中國造車商推出價格最高的車種。Fei Fang 認為，一旦ET7開始進行交車，蔚來股價將有望出現大幅上漲。

編輯：區嘉俊相關文章：【電動車】一文看清三大中資電動車股9月銷量　小鵬汽車、蔚來齊交付逾1萬輛創紀錄

汽車 新能源 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車—W（02015） 蔚來（美：NIO）

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