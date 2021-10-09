【疫市營商】Eaton HK大變身　掌舵人改革傳統酒店業定位

▲ Eaton HK創辦人羅寶璘（左三）近年積極推動變革，將酒店重新打造成滙聚人文、藝術的人性化空間。

傳統酒店過往僅追求友善的待客之道和效率，不過近年酒店業競爭愈趨激烈，要突圍而出必須進行變革，不再單單提供既有的傳統服務。作為鷹君集團第三代執掌人的羅寶璘（Katherine），正是Eaton HK變革的重要推手，把Eaton HK重新打造成滙聚人文、藝術的人性化空間，將「酒店」兩字重新定義。

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生於大富之家的Katherine，先後取得耶魯大學社會人類學文學士、及南加州大學藝術碩士，在美國留學期間，她更開始關注社會和環境議題，並參與各種社會運動，更曾因抗議建立美洲自由貿易區而在邁阿密被捕。她接受本報訪問時提及，自己若沒有接手家族生意，或會繼續做社運人士，或者會成為導演。

Katherine在2011年應父親羅嘉瑞之邀回巢，加入公司學習酒店管理，再於2014年開始負責逸東酒店的品牌重塑工作，並在2018年以「Eaton HK」名義重新開業。雖則如此，Katherine並未因要重投家族生意，而放棄關注社會議題，反而抱着作為一位有社運經驗的管理者，更加努力將文化社會元素注入酒店當中。除了提供住宿服務，更新增展覽場地、音樂酒廊、共享空間、以及舉辦不同的藝術工作坊和活動。

堅持自己想法 以行動展示實力

被問到為何願意回來接手生意？Katherine笑言：「爸爸願意給予我相當大的自由度發揮，加上難得有渠道及資源平台，讓我為弱勢社群發聲，並提倡社會變革，我自然把握機會。」她續說，透過酒店改革，提供空間聚合不同社群，雖然難以直接影響政策，但相信有助促進各方對話的可能。

不過，將酒店定位大幅變革，對於傳統的酒店經營者來說，或較難接受。Katherine透露，剛落實要將逸東酒店品牌重塑時，都有不少董事反對，「他們可能認為我只是紙上談兵」。但她依然堅持自己的想法，並決定以行動去展示實力，讓所有人看到在推動社會責任的同時，其實也可以為公司賺錢。

同志驕傲月 倡議多元及公平社會

Katherine舉例稱，早前因應同志驕傲月（Pride Month），Eaton HK推出Staygation彩虹住宿優惠以及跟足防疫指引，舉辦多個慶祝活動，例如與「CHAT六廠」（六廠紡織文化藝術館）合作舉行的「騷動大愛：織夢如詩派對」，透過派對活動倡議多元及公平的社會，並以正向的身體價值觀為邊緣社群充權。

該活動歡迎不同背景、階層、體型及年齡的人士，包括酷兒（Queer）、殘疾人士（包括但不限於身體、情緒、精神、智力、發展與心理上的，不論明顯與否）等一同參與。Katherine直言，這對酒店拓展客群相當有幫助。她透露，當時活動所有門票在短短一周內售罄，也成功帶動了Staygation彩虹住宿入住率。

至於酒店業的未來發展，Katherine直言在疫情過後，消費者需求不一，酒店也為了持續營運，而不斷推陳出新，以新招數吸引旅客入住。她亦不諱言，Eaton HK早已開始轉型，有信心這樣的變革，能夠成為酒店業之中的佼佼者，引領整個行業逐步轉變。

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記者：曾曉汶