【特別安排】渣打香港馬拉松於10月24日復辦 選手起跑後可除口罩、開賽72小時內接受檢測

渣打香港馬拉松將於10月24日復辦實體賽事，籌備委員會今日（8日）公布疫下特別安排，包括選手起跑前及限制區域內必須戴口罩、跑手在開賽72小時內要在網上預約領取選手包及檢測、取消比賽現場即時寄放行李區。

因應疫情，大會要求跑手必須在比賽前72小時內領取選手包及進行核酸檢測，不設即場排隊，必須在網上預約。加上，今次不設代領選手包，故所有選手經預約後，按時段到達維園檢測場地，並要出示身份證、疫苗接種紀錄作核實，才可領取選手包及進行檢測。

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值得留意，由於今年不設比賽現場即時寄放行李區，大會僅在選手領取選手包時，提供寄存行李服務，而選手亦可以帶同比賽當日所需的行李作寄存，並於比賽當日完成賽事後在終點取回。

若完成登記後，跑手將會獲發一條手帶，並需要一直配帶直至比賽結束，以作識別。同時，選手包內包括含計時晶片的號碼布、紀念品、防疫物品外，還會有快速測試樽，若選手有需要的話，亦可自行使用。

香港田徑總會主席關祺稱，感謝各界的支持，並最終可以於疫情期間，舉辦本港第一個大型體壇盛事，雖然今年參賽名額大幅減至18,500，但仍然有超過一倍人士報賽。他指，因疫情關係下，大會曾嘗試邀請世界級跑手但不果，所以今屆是由大部份本地跑手參賽，同時亦有少部份外籍跑手。

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責任編輯：潘曉豐