【潛力股精選】本周六隻潛力股一次過睇晒 股市 17:25 2021/10/08 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 李偉傑：港鐵 （00066） 【按此】 股領袖：藥明生物 （02269） 【按此】 孫運喜：北京控股 （00392） 【按此】 張智威：港交所 （00388） 【按此】 孫運喜：第一太平 （00142） 【按此】 李澤銘：馬鞍山鋼鐵 （00323） 【按此】 更多重點財經節目↓ 逢交易日早上9時《ET開市直擊》 逢交易日早上11時55《ET午市精點》 逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》 逢交易日下午3時45分《ET講股通》 逢星期一晚上8時正《ET財智Talk》 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】李偉傑：港鐵（00066） 今日 【潛力股精選】李偉傑：港鐵（00066） 【潛力股精選】股領袖：藥明生物（02269） 2021/10/07 【潛力股精選】股領袖：藥明生物（02269） 【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392） 2021/10/06 【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392） 【潛力股精選】張智威：港交所（00388） 2021/10/05 【潛力股精選】張智威：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：第一太平（00142） 2021/10/05 【潛力股精選】孫運喜：第一太平（00142） 港鐵 孫運喜 藥明生物（02269） 北京控股（00392） 馬鞍山鋼鐵（00323） 第一太平（00142） 港鐵 港股 股票