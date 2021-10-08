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【潛力股精選】本周六隻潛力股一次過睇晒

股市 17:25 2021/10/08

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潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓）

李偉傑：港鐵 （00066） 【按此】

股領袖：藥明生物 （02269） 【按此】

孫運喜：北京控股 （00392） 【按此】

張智威：港交所 （00388） 【按此】

孫運喜：第一太平 （00142） 【按此】

李澤銘：馬鞍山鋼鐵 （00323） 【按此】

更多重點財經節目↓

逢交易日早上9時《ET開市直擊

逢交易日早上11時55《ET午市精點

逢交易日下午1時《石Sir午市閒談

逢交易日下午3時45分《ET講股通

 逢星期一晚上8時正《ET財智Talk》 

 

 

欄名 : 潛力股精選

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