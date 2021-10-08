【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售

▲ HK Express將會再次推出限量版退役手推車，將會在10月11日正式開售。

疫情持續，未能外遊之下，航空公司不時推出限定紀念品。HK Express將會再次推出限量版退役手推車，將會在10月11日正式開售。

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HK Express早前亦曾推出原裝設計的退役手推車，開售第一天即火速售罄。HK Express將再度推出新一系列循環再用之退役手推車，於10月11日（星期一）香港時間下午3時正式開售。是次限量版手推車系列分短版和長版兩種尺寸，售價分別為6,000元及6,500元，。

長版手推車採用了白色設計，配以色彩繽紛的行李標籤貼紙；短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以行李標籤貼紙的設計，或以HK Express品牌加上香港特色元素作為設計主題兩個版本。

▲ 短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以行李標籤貼紙的設計。（HK Express提供圖片）

▲ 另一款短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以HK Express品牌加上香港特色元素作為設計主題。（HK Express提供圖片）

▲ 長版手推車採用了白色設計，配以色彩繽紛的行李標籤貼紙。（HK Express提供圖片）

退役手推車除了能變成家中的咖啡桌、床頭櫃或鞋櫃之外，亦可成為辦公室內的流動零食儲物櫃，又或是化身成為迷你酒吧，於各類型聚會或活動中使用。每架多用途手推車均以四輪設計，能於不同大小空間靈活移動。此外，HK Express亦為每一架手推車進行清潔清毒，並在車身刻上標示著其飛行歷史的獨有生產編號，絕對是送給航空發燒友的極佳禮物。

如欲購買HK Express限量版退役手推車，請瀏覽HK Express免稅網上商店(www.hkedutyfree.com)。

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責任編輯：葉泳珊