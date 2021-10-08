  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】HK Express再次推出限量版退役手推車　10月11日正式開售

商業 17:40 2021/10/08

分享：

HK Express將會再次推出限量版退役手推車，將會在10月11日正式開售。

疫情持續，未能外遊之下，航空公司不時推出限定紀念品。HK Express將會再次推出限量版退役手推車，將會在10月11日正式開售。

【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮

HK Express早前亦曾推出原裝設計的退役手推車，開售第一天即火速售罄。HK Express將再度推出新一系列循環再用之退役手推車，於10月11日（星期一）香港時間下午3時正式開售。是次限量版手推車系列分短版和長版兩種尺寸，售價分別為6,000元及6,500元，。

長版手推車採用了白色設計，配以色彩繽紛的行李標籤貼紙；短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以行李標籤貼紙的設計，或以HK Express品牌加上香港特色元素作為設計主題兩個版本。

短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以行李標籤貼紙的設計。（HK Express提供圖片）

另一款短版手推車則採用了HK Express標誌性的紫色作底色，配以HK Express品牌加上香港特色元素作為設計主題。（HK Express提供圖片）

長版手推車採用了白色設計，配以色彩繽紛的行李標籤貼紙。（HK Express提供圖片）

退役手推車除了能變成家中的咖啡桌、床頭櫃或鞋櫃之外，亦可成為辦公室內的流動零食儲物櫃，又或是化身成為迷你酒吧，於各類型聚會或活動中使用。每架多用途手推車均以四輪設計，能於不同大小空間靈活移動。此外，HK Express亦為每一架手推車進行清潔清毒，並在車身刻上標示著其飛行歷史的獨有生產編號，絕對是送給航空發燒友的極佳禮物。

如欲購買HK Express限量版退役手推車，請瀏覽HK Express免稅網上商店(www.hkedutyfree.com)。

【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
今日
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
今日
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款
今日
【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款
【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮
今日
【旅遊業復甦】調查：旅客願意歐遊態度按年增長　惟疫下歐遊安全為最大憂慮

你可能感興趣

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
今日 16:14
【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
今日 12:35
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款
今日 11:00
【先買後付】Target也推「先買後付」　顧客購買滿100美元可延後付款
網上購物 咖啡 零食 疫情 航空 HK Express

下一篇文章

【MIRROR】麥當勞App夥Edan推出限定心「E」卡　買2杯蘋果脆送1套兩款 Postcards
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【疫市營商】東海、鴻星未結業　發言人：宴會生意好轉及周末訂座爆滿
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【英國經濟】英國勞工短缺　英企Next行政總裁倡放寬移民政策　注入海外勞動力
【英國經濟】英國勞工短缺　英企Next行政總裁倡放寬移民政策　注入海外勞動力