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【諾貝爾獎】菲俄記者奪和平獎 表揚維護言論自由努力

環球社會熱點 18:29 2021/10/08

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2020年度諾貝爾獎第5個頒發的獎項是和平獎，今年和平學獎由來自菲律賓的雷薩和俄羅斯的穆拉托夫奪得。兩人皆為記者，評審讚揚2人為維護言論自由所作出的努力，指言論自由是維持民主制度長久的先決條件。雷薩和穆拉托夫將平分1000萬瑞典克朗（約883萬港元）獎金。

【諾貝爾獎】坦桑尼亞小說家奪文學獎 作品呈現難民命運 【下一頁】

諾貝爾委員會宣布，將2021年諾貝爾和平獎頒予雷薩（Maria Ressa）和穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov），表彰2人在菲律賓及俄羅斯勇敢維護言論及新聞自由。委員會指言論自由是維持民主制度長久的先決條件，獲獎2人在民主和新聞自由日益受威脅的世界中，同是為理想挺身而出的代表人物。

雷薩利用言論自由揭發菲律賓政府濫權、使用暴力及權威主義日益增長的現象。她是當地從事調查新聞的網媒Rappler的聯合創辦人之一，至今仍為公司負責人。委員會表示，雷薩的職業生涯已證明自己無畏地捍衛言論自由。

雷薩（Maria Ressa）

Rappler針對菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府具爭議性、且兇殘的禁毒運動作批評報道。委員會形容，禁毒運動死亡人數之多，猶如一場針對當地民眾的戰爭。Rappler和雷薩亦有揭露，社交媒體被菲律賓當局利用，傳播假新聞、騷擾反對勢力及操縱輿論方向等情況。

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委員會指穆拉托夫數十年來，一直在愈來愈具挑戰性的環境下，持續捍衛俄羅斯言論自由。穆拉托夫在1993年創立獨立報章《新報》（Novaja Gazeta），並自1995年起擔任總編輯長達24年。委員會讚揚新報是俄羅斯至今最獨立的報章，對權貴保持批判態度；其以事實為基礎手法和專業態度，報道出當地其他媒體甚少提及﹑俄羅斯社會被封鎖一面的消息。

自1993年起，新報發表一系列批評政權文章，內容涉及政權腐敗、警察使用暴力、非法逮捕、選舉舞弊等，亦有報道俄羅斯軍隊在境內外派兵情況。因此新報多年來飽受騷擾、謀殺等一系列威脅，自創辦而來已有6名記者遇害，其中包括揭發車臣戰爭的記者波利特科夫斯卡賈（Anna Politkovskaja）。

穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov）

委員會讚揚，雖然面對死亡威脅，穆拉托夫始終拒絕放棄報章獨立政策，一直捍衛記者權利，只要求旗下記者遵守新聞專業和道德標準，允許他們隨心所欲地進行創作。

【諾貝爾獎】日德意學者獲物理學獎 表揚對氣候及複雜現象貢獻 【下一頁】

【諾貝爾獎】美國兩科學家獲醫學獎 表揚發現溫度觸覺受體 【下一頁】

委員會表示，自由、獨立和基於事實的新聞報道有助防止濫權、說謊和宣傳戰爭的情況，言論自由和信息自由有助於確保公眾知情權，這些權利是民主和預防戰爭與衝突的重要先決條件。將諾貝爾和平獎授予雷薩和穆拉托夫，旨在強調保護和捍衛上述權利的重要性。

委員會指出，缺乏言論和新聞自由，難以促進國家之間友好，達成裁軍及建立更美好的世界秩序，而今年頒發的和平獎正是確切遵從諾貝爾（Alfred Nobel）的遺願。

和平獎得獎科學家資料
姓名 雷薩（Maria Ressa） 穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov）
出生 1963年生於菲律賓馬尼拉 1961年生於前蘇聯（現俄羅斯）
職業 記者
得獎原因 讚揚2人為維護言論自由所作出的努力
得獎比重 1/2 1/2

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責任編輯：李俊儀

網絡熱話 記者 諾貝爾獎 俄羅斯 菲律賓

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