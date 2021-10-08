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【芯片短缺】理想汽車10月及11月交付汽車將減少兩顆雷達　部分自動駕駛功能不可用

新經濟追蹤 17:06 2021/10/08

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理想汽車10月及11月交付汽車將減少兩顆雷達　部分自動駕駛功能不可用

理想汽車 （02015） 早前宣佈下調第三季度交付指引。有內媒報道指，由於馬來西亞疫情影響，理想汽車的毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產，導致公司原定在10月及11月交付的車輛，將會少裝2個毫米波雷達。

據《上海証券報》報道，理想汽車確認發布「理想ONE交付方案溝通」，若果客戶要在10月及11月這一原定時間段內提車，交付的理想ONE車型會是「3雷達版本」，即只配置1個前正向，和2個後角毫米波雷達，剩餘的2個毫米波雷達，將在12月至春節期間後安裝補齊。若果用戶不選用「3雷達車型」的方案，則需要到12月後才能提取「5雷達完整版」的車型。

受此影響，若客戶提取「3雷達版本」車型，自動並線和前方橫穿車輛預警將不可使用，而其他的先進駕駛輔助系統（ADAS）功能均可以正常使用。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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記者：梁安琪

港股 理想汽車—W（02015） 汽車 疫情 自動駕駛 晶片 馬來西亞
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