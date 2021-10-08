【iPhone 13 Pro】相機功能仲有得升級？　iOS 15.1 開發者測試版　增「自動微距」設定選項

蘋果（Apple）目前限制128GB的iPhone 13 Pro、13 Pro Max僅可使用ProRes拍攝1080p影片，唯有256GB以上才支援4K拍攝。蘋果日前釋出新 iOS 15.1 開發者測試版本，新增拍攝無損影片及「自動微距」設定。

據外媒《9to5mac》報道，在最新的 iOS 15.1 開發者版本中，蘋果提供了兩項新設定，包括開放能拍攝無損影片的ProRes格式，與早前 iPhone 12 Pro的ProRaw相同，會給予影片更大的後製空間，方便調色及剪片使用。

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根據測試，用戶需要在相機內的「格式」手動開啟ProRes格式，惟同時將消耗大量儲存空間。據蘋果官方早前警告，每分鐘10bit的HDR ProRes影片，設定為HD畫質就要1.7GB，4K更高達6GB，所以蘋果目前限制128GB的iPhone 13 Pro、13 Pro Max僅能使用ProRes拍攝 1080p，256GB以上才支援4K。

此外，蘋果還新增了「自動微距」的設定選項，讓用戶可以選擇是否交由iPhone判斷啟動微距功能，避免在拍攝時，系統會切換至超廣角。

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責任編輯：張寶燕