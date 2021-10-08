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【HSBC滙豐】滙豐灣仔分行黑雨下成澤國、員工堆沙包擋水　今日暫停營業

Hot Talk 16:54 2021/10/08

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滙豐灣仔分行在黑色暴雨訊號期間，因水浸而變成澤國，員工更要堆沙包擋水，有關分行今日暫停營業。

熱帶風暴「獅子山」逼近，三號強風信號現正懸掛，今早暴雨天文台更一度發出黑色暴雨警告，多區路面水浸。有網上片段顯示，HSBC滙豐的灣仔分行今早都受暴雨影響而水浸，有身穿紅色Polo恤新制服的滙豐員工要堆起沙包擋水，更有員工要坐上櫃台避水。滙豐發言人證實，滙豐灣仔熙華大廈分行因大雨水浸，今日暫停營業。

今早網上流傳滙豐灣仔分行水浸的短片，期間可見近分行門口及櫃位前的地板因有水湧出而斷裂，有員工更因避開水浸而坐上櫃台上，另有分行員工搬出沙包，堆起以防雨水進一步流入會客室範圍。片段中見到，分行的多處都有水浸。

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滙豐發言人向本網表示，灣仔熙華大廈分行因大雨水浸，今早開始暫停營業，事件中無人受傷。客戶可以到附近的合和中心分行繼續使用服務。

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