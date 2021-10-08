香港新版針卡獲英國認可　已接種者11日起抵英免隔離

英國政府早前宣布取消入境「紅綠燈」安排，來自安全地區的已接種疫苗人士，入境後只要進行檢測，毋須隔離。食物及衞生局今（8日）表示，今日接獲英國當局通知，香港的更新版疫苗接種紀錄，獲確認符合當地要求。英國政府由當地時間10月11日凌晨4時起，認可香港新版接種紀錄，作入境英格蘭之用。

為配合一些海外地區日趨普遍的入境規定，本港上月29日起發出的疫苗接種紀錄，已加入接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。由上月29日起，已接種新冠疫苗人士，可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄；已接種疫苗人士亦可下載最新版本的醫健通eHealth手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。

但要注意，英國目前有規定的疫苗種類，分別為：

Oxford/AstraZeneca（牛津／阿斯利康）

Pfizer BioNTech（即復必泰Comirnaty）

Moderna（莫德納）

Janssen（強生/楊森）

食衞局提醒，英國政府已於10月4日起，就入境英格蘭實施新檢疫規定，市民應參閱英國政府公布的最新規定詳情，並留意英國當局接受作入境用途的新冠疫苗種類。

【政府工略】1823請營運助理 月薪1.4萬 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機