【美團二選一】美團涉壟斷遭市監局罰34.4億人幣　去年境內營收3%、罰款輕於阿里巴巴

▲ 【互聯網監管】美團遭市監局罰款34.4億人幣 公司稱誠懇接受、以此為戒

美團 （03690） 成為阿里巴巴 （09988） 後另一被市監局立案調查「二選一」壟斷行為。市場監管總局今日指，根據《反壟斷法》行政處罰美團，責令美團停止違法行為，美團需全額退還獨家合作保證金12.89億元（人民幣，下同），並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，即是34.42億元，當局又要求美團要連續三年提交自查合規報告。

半年內第四例「3%」處罰

值得留意是，市監局今年4月曾指控阿里巴巴違反《反壟斷法》，當時處以高達182.28億元罰款，相當於2019年境內銷售額4%。

對比之下，美團的罰款金額只為其2020境內銷售額的3%，也是繼上海食派士、揚子江藥業、公牛集團之後的半年內第四例「3%」的處罰。

早前市場估計，美團潛在罰款額至少達40億元以上，華爾街日報曾引述消息人士指，美團罰款罰款額為10億美元（折合約64億元人民幣）。長期研究競爭與反壟斷的律師劉延喜在《中國縱向壟斷協議公開案例研究報告》中分析，在2012年4月至2020年6月之間，達成並實施的19件行政處罰案中「行政罰款/銷售額」的平均值為3.67%。

市監局提到，是根據《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，對美團依法作出行政處罰決定。

市監局：美團濫用支配地位 限制市場競爭

市監局列出美團多項「罪狀」，提到美團自2018年以來，濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議。

當局又稱，美團又通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

美團回應：誠懇接受 以此為戒

美團回應指，今天收到市監局對美團作出的行政處罰決定，集團對此誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕二選一。美團又稱，將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

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