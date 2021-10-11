【美團二選一】美團急升逾5%重上270關　遭市監局罰款輕於阿里巴巴（第三版）

▲ 【互聯網監管】美團遭市監局罰款34.4億人幣 公司稱誠懇接受、以此為戒

美團 （03690） 成為阿里巴巴 （09988） 後另一被市監局立案調查「二選一」壟斷行為。市場監管總局今日指，根據《反壟斷法》行政處罰美團，責令美團停止違法行為，美團需全額退還獨家合作保證金12.89億元（人民幣，下同），並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，即是34.42億元，當局又要求美團要連續三年提交自查合規報告。

不確定性消除，刺激美團股價急升5.5%，最新報270元，重上7月底水平。

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半年內第四例「3%」處罰

值得留意是，市監局今年4月曾指控阿里巴巴違反《反壟斷法》，當時處以高達182.28億元罰款，相當於2019年境內銷售額4%。

對比之下，美團的罰款金額只為其2020境內銷售額的3%，也是繼上海食派士、揚子江藥業、公牛集團之後的半年內第四例「3%」的處罰。

早前市場估計，美團潛在罰款額至少達40億元以上，華爾街日報曾引述消息人士指，美團罰款罰款額為10億美元（折合約64億元人民幣）。長期研究競爭與反壟斷的律師劉延喜在《中國縱向壟斷協議公開案例研究報告》中分析，在2012年4月至2020年6月之間，達成並實施的19件行政處罰案中「行政罰款/銷售額」的平均值為3.67%。

市監局提到，是根據《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，對美團依法作出行政處罰決定。

市監局：美團濫用支配地位 限制市場競爭

市監局列出美團多項「罪狀」，提到美團自2018年以來，濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議。

當局又稱，美團又通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

美團回應：誠懇接受 以此為戒

美團回應指，今天收到市監局對美團作出的行政處罰決定，集團對此誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕二選一。美團又稱，將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

對手餓了麼：堅決不從事「二選一」行為

美團對手、阿里旗下餓了麼發文指，關注到市監局對美團濫用市場支配地位的壟斷行為作出處罰，公司堅決支持市監局等相關行政部門對外賣行業公平競爭和長期健康發展的監管和指導，也將以此為鑑，堅決不從事「二選一」行為，堅持依法合規經營，自覺維護外賣行業公平良性的競爭環境。

（第二版加入餓了麼回應，第三版更新股價）

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